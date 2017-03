ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag ble Snapchat børsnotert i New York, og ifølge Market Watch åpnet aksjekursen på 24 dollar.

Dette er vesentlig høyere enn selskapets utgangspunkt på 17 dollar, faktisk hele 41 prosent, og viser at interessen for Snapchat er minst like stor som det ble antatt.

Evan Spiegel og Bobby Murphy, grunnleggerne av den seks år gamle bilde- og videotjenesten, takket angivelig nei til et tilbud på tre milliarder dollar fra Facebook i 2013.

Nå som kursen legger seg på 24 dollar, er selskapets børsverdi seks milliarder dollar, eller 51 milliarder kroner.

Spiegel og Murphy selger torsdag 16 millioner aksjer hver. Det betyr at de drar inn 3,25 milliarder dollar hver, eller 27 milliarder norske kroner.

Og fortsatt sitter de igjen med 97 millioner aksjer hver.

Totalt solgte Snap 200 millioner aksjer for en samlet pris på 3,4 milliarder dollar eller snaut 29 milliarder kroner. Dette gjør børsnoteringen av Snap til den største i USA siden Alibaba Group kom inn i 2014.