Antall utleggssaker hos norske namsmenn øker jevnt. I 2016 behandlet namsfogd Alexander Dey i Oslo 45.542 saker.

For hele landet var det 355.000 saker der namsmannen må inn og trekke folk i lønn, ta pant i hjem eller tvangsselge biler for å dekke deres ubetalte gjeld.

- Det er mye, sier Dey til NRK og legger til.

- Jeg ser ingen tegn på at det kommer til å snu.

I 2015 ble det registrert 335.235 saker i hele landet. I 2015 var det altså en økning på 15.000 saker, eller cirka 4,5 prosent. De siste årene har pilen pekt oppover. Dey sier det har vært en økning på 50 prosent de siste sju årene.

- Tallene er så store at det er til å få ståpels av, sa Dey til Nettavisen i fjor. Da påpekte han at 90 prosent av misligholdte betalinger blir drevet inn av inkassobyråene, og at sakene hos namsmannen derfor bare er toppen av isfjellet.