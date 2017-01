Noen Note 7-telefoner gikk varme og formelig smeltet. Samsung har nå offentliggjort at det var to spesifiserte feil med batteriene som lå bak. Foto: Andrew Zuis via AP (NTB Scanpix)

Samsung bekrefter batteri og produksjon som årsak

Samsung bekrefter at problemene med Galaxy Note 7-modellen er grunnet batteritypen og produksjonsprosessen. Flere forbrukere har opplevd at telefonens batteri ble overopphetet og tok fyr.