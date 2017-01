SAS blant verdens 20 tryggeste flyselskap

ANNONSE

AirlineRatings, som overvåker og vurderer 425 ulike flyselskap, har kåret verdens tryggeste flyselskap.

PRESSESJEF I SAS: Knut Morten Johansen mener kåringen er en hyggelig bekrefelse.

SAS, som har nærmere 300.000 flyvninger hvert år, ligger på listen over de 20 tryggeste.

- Det er en hyggelig bekreftelse og betyr at vår sikkerhetsarbeid anerkjennes. Sikkerhet er en førsteprioritet hos oss, og jeg tror SAS får stor tillit på grunn av en intern sikkerhetskultur som også reflekteres ut til våre reisende, sier Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS, til Nettavisen.

Dette er topp 20



For fjerde år på rad topper det australske flyselskapet Qantas listen. I tillegg ligger disse selskapene på topp 20-listen (i alfabetisk rekkefølge): Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, SAS, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines, Virgin Atlantic og Virgin Australia.

En rekke faktorer blir vurdert av Airlineratings, deriblant ulykkesstatistikk, flåtens alder og tilsyn fra luftfartsmyndigheter og store organisasjoner innenfor bransjen.

I tillegg ser de på selskapets historie og vurderer hvor flinke de er til å ta initiativ til ny sikkerhetsteknologi.

Topp 10 lavprisselskap



Airlineratings har også kåret de 10 tryggeste lavprisselskapene: Aer Lingus, Flybe, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Jetstar Asia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling og Westjet (i alfabetisk rekkefølge).

I 2016 inntraff 19 flyulykker der til sammen 325 mennesker døde, ifølge Aviation Safety Network, som hvert år setter sammen en global ulykkesdatabase.

Til sammenligning var det 560 mennesker som døde i flyulykker i 2015.

