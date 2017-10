SAS henter 1,7 milliarder kroner - rett ned på børs

Skal minske SAS' finansieringskostnader. Aksjekursen går rett ned.

SAS skriver i en børsmelding fredag morgen at de vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å få godkjennelse fra aksjonærenes til å utstede opp til 66 millioner nye SAS-aksjer i en rettet emisjon. Det tilsvarer rundt 20 prosent av selskapets aksjer.

SAS planlegger slik å hente inn 1,7 milliarder svenske kroner, tilsvarende rundt 1,8 milliarder norske kroner.

Meldinger om emisjonen er sjelden gode nyheter for aksjekursen, ettersom det betyr at de sittende eiernes andeler blir vannet ut. SAS-aksjen opplever dermed stor turbulens og faller hele sju prosent på Oslo Børs fredag morgen.

FALL: Etter en lang periode med oppgang, faller SAS-aksjen kraftig fredag morgen.

Investorene kan imidlertid trøste seg med at aksjen har steget svært mye i forkant av dagens melding. Aksjekursen har nemlig fordoblet seg siden nyttår.

Får støtte

SAS skriver at de regner med å få støtte fra sine største eiere, de tre skandinaviske statene, til å delta i emisjonen. Til sammen kreves det to tredjedels flertall for å gjennomføre emisjonen.

Den norske staten er positive til emisjonen, men kommer ikke til å delta i emisjonen selv. Det betyr at eierandelen til den norske stat vil bli redusert fra dagens 11,5 prosent.

- Vi er positive til at selskapet ønsker å ha fleksibilitet til å kunne hente inn ny egenkapital for å styrke sin finansielle posisjon, men vi har vært klare på at selskapet vil være tjent med andre eiere enn den norske stat og ønsker derfor ikke å delta i en eventuell emisjon, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Norge utvannes

Den svenske staten kommer heller ikke til å delta i en emisjon. Den danske staten vil delta i en eventuell emisjon, ifølge Berlingske.

Det betyr at etter en emisjon vil både den svenske staten og den danske staten vil eie betydelig mer aksjer enn det norske næringsdepartementet. Svenskene eier i dag 17,1 prosent av stemmene, mens danskene har en post på 14,2 prosent.

Hovedårsaken til emisjonen er at selskapet ønsker å investere i nye fly til kort- og mellomdistanserutene.

