SAS' underskudd ble mer enn fordoblet fra - 309 millioner svenske kroner til - 697 millioner svenske kroner.

Det er dermed en fattig trøst at omsetningen til selskapet øker til 9,0 milliarder kroner fra 8,3 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, ettersom det samtidig innebærer betydlig høyere tap. Ebit-marginen falt fra -2,2 prosent til -6,4 prosent.

- Vi legger et sesongmessig svakt kvartal bak oss, som forventet ble verre enn i fjor. Den for svake lønnsomheten understreker betydningen av at SAS tar et krafttak for at kvitte oss med kostnadsulempen vi har sammenliknet med konkurrenter som er blitt etablere på et senere tidspunkt enn oss, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS i en melding.

Han viser åpenbart til lavpriskonkurrenter som Norwegian og Ryanair.

