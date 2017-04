SAS og Norwegian avventende til ny flyplass på Helgeland

ANNONSE

SAS frykter at trafikkgrunnlaget fra den nye stamflyplassen vil bli i snaueste laget, melder NRK.

– Per i dag er ikke denne flyplassutbyggingen noen fordel for oss. Med så tynt trafikkgrunnlag, mener vi denne utbyggingen er en feil prioritering, sier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Både SAS og Norwegian mener den nye flyplassen vil innebære økte kostnader for flyselskapene, som igjen vil ramme passasjerene.

– Alle store samferdselsprosjekter har en prislapp, og vi er bekymret for at en utbygging som dette vil føre til økte avgifter for flyselskapene og dermed også høyere billettpriser for kundene, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

Regjeringen og støttepartiene sikret i mars flertall på Stortinget for å bevilge halvannen milliard kroner til en ny stamflyplass i Rana. Pengene skal imidlertid fases inn først i andre del av planperioden – tidligst i 2024. Det legges til grunn at kommunen og lokalt næringsliv bidrar med 600 millioner kroner til oppstarten. Håpet er at byggingen kan starte neste år og at flyplassen kan stå ferdig i 2024.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart ​frykter at den nye flyplassen i Rana vil bli et tapsprosjekt – med driftsunderskudd på rundt 50 millioner kroner årlig.