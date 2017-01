ANNONSE

SAS la onsdag fram sine tall for desember 2016, der det ble en sluttspurt med drøyt to millioner passasjerer, en oppgang på 10,5 prosent fra samme måned året før.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau var det SAS' beste desembermåned noensinne.

Det totale tallet for 2016 er så vidt foran konkurrenten Norwegian, som vokste betydelig i fjor og fraktet til sammen 29,3 millioner reisende.

Fyllingsgraden for SAS i desember var på 72,2 prosent, opp 4,1 prosentpoeng fra samme måned i 2015.

Men yielden, det vil si hvor mye selskapet tjener per passasjer per kilometer, sank med 11 prosent, og passasjerinntektene per setekilometer gikk ned med 6 prosent.

SAS skriver i sin rapport at flypassasjeravgiften i Norge har bidratt til at marginene har gått ned.

Dessuten har prisene på drivstoff gått opp, mens den svenske kronen har svekket seg mot amerikansk dollar. (©NTB)

