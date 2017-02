ANNONSE

Norwegian har over lengre tid hatt baser i utlandet, blant annet for å spare lønnkostnader. Nå kommer SAS etter.

I en melding onsdag skriver SAS skal nå etablere seg med en flylisens (Air Operator Certificate) i Irland og driftsbaser i London og Spania.

«For å sikre lønnsomhet på viktige trafikkstrømmer og aktivt ta del i det voksende fritidsmarkedet, trenger SAS ha samme forutsetninger som øvrige aktører i markedet», skriver selskapet.

Kutte kostnadene

De viser videre til behovet for å minske kostnadsgapet mot nyetablerte konkurrenter.

«Flymarkedet i Europa preges av et sterkt prispress og stigende etterspørsel etter fritidsreiser», skriver SAS.

Dette har tidligere vært spekulert i at flyselskapet vil opprette nye baser i utlandet, slik at de kan ansette personale i henhold til andre avtalevilkår.

Drift fra neste vinter

Målet er at den nye virksomheten skal være i drift fra neste vinter på et mindre antall avganger som et komplement til SAS' nåværende flyvninger.

- Gjennom å etablere nye baser kan vi komplettere vår produksjon i Skandinavia og på sikt bygge et enda bredere nettverk med overlegne rutetabeller til glede for våre kunder, sier Rickard Gustafson, SAS' konsernsjef i meldingen.

Flyene som baseres i London og Spania kommer til å ha samme kundetilbud og utseende som SAS' øvrige flyvirksomhet med tilsvarende krav til sikkerhet og standarder.

