Saudi-Arabia og Russland forlenger kutt i oljeproduksjonen

Det opplyser de to landenes oljeministere mandag, ifølge Reuters.

Oljekartellet OPEC, Russland og en rekke andre oljeproduserende land ble i fjor enige om å kutte produksjonen i et forsøk på å løfte oljeprisen. I utgangspunktet skulle kuttene vare fram til i sommer.

Beslutningen vil trolig føre til hopp i oljeprisen og ditto sterkere krone fra mandag og utover uken. Det er gode nyheter for statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen og for inntektssiden i statsbudsjettet. Særlig gode nyheter er det for nordmenn som skal på utenlandsferie i sommer. Sterkere krone gir billigere ferie.

Ifølge Reuters uttaler Saudi Arabias oljeminister Khalid al-Falih, etter møte sin russiske kollega Alexander Novak i Beijing, at de nye kuttene frem til mars 2018 er helt på nivå med kuttene som ble bestemt frem til i sommer.

Nyheten sender oljeprisen opp mer enn 1,5 prosent i morgenhandelen på asias børser. Prisen på et fat nordsjøolje steg med over 70 cent i timene etter at avtalen ble kjent, og nordsjøolja ble mandag morgen omsatt for 51,60 dollar fatet.

- Det positive momentumet i oljeprisen fra forrige uke vedvarer også inn i denne uka, ettersom Saudi-Arabia og Russland, de to største av de 24 nasjonene som er en del av avtalen med produksjonskutt, uttalte i natt at de ønsker å forlenge avtalen, skriver seniorstrateg i Nordea Sigrid Wilter Slørstad i ett notat mandag morgen.



I februar i år opplyste Det internasjonale energibyrået (IEA) at OPEC-landene inntil da hadde rettet seg nesten fullt og helt etter kuttavtalen, som ble inngått i november 2016.

Samtidig meldte IEA at overholdelsesraten nådde 90 prosent, noe som er rekordhøyt. Enkelte oljeproduserende land, som Saudi-Arabia, kutter dessuten mer enn de har forpliktet seg til.

IEA oppgraderte samtidig anslaget for veksten i oljeetterspørselen i 2016 og 2017.

