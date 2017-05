ANNONSE

Oslo Børs steg 0,42 prosent og endte fredag på sitt høyeste nivå ved stengetid noensinne på 721,14 poeng. Den nye rekorden avsluttet en uke der utviklingen på Oslo Børs har vært preget av gode utsikter for global økonomi og en gradvis sterkere oljepris.

Schibsted-fest

På fredag var det spesielt Schibsted som gjorde det bra.

Selskapet la frem litt skuffende kvartaltall fredag, men aksjen ble løftet kraftig etter at det ble kjent at rubrikk- og media-giganten har inngått en avtale om å overta eierandelene til Telenor i Latin-Amerika.

Samtidig får Telenor en kontantutbetaling og Schibsteds eierandeler i Sørøst-Asia.

Aksjen steg 7,4 prosent til sitt høyeste nivå siden september i fjor.

Photocure-jubel

Også Telenor var opp på børsen, i likhet med sjømatselskapene Lerøy Seafood, Marine Harvest og Salmar.

Et annet selskapet som gjorde det skrapt var Photocure, som steg 15 prosent etter at biotek-selskapets hovedmål ble nådd i et forskningsstudie. Selskapet, som har Alexander Hansson som største eier, satser nå på ekspansjon til USA med kreftbehandlingen deres.

