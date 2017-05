Se hva dronningen ga kongen i gave

ANNONSE

Det høytidelige bildet viser Kong Harald og droning Sonja som feirer sine 80-årsdager på Slottet.

Under middagen avslørte dronning Sonja sin gave til kongen.

- Min gave til deg er et hus: Det er et stabbur, sa dronningen i sin tale.

Her vises en skisse av stabburet frem.

Like etter fikk alle gjestene se skissen av stabburet og at hun ga sin ektemann en lett omfavnelse.

I sin festtale innrømmet både kongen og dronningen at det å være 80 år er litt uvirkelig.

– Jeg ser på tallet 80 og kan ikke helt forstå at det har noen ting med meg å gjøre, sa kongen under gallamiddagen på Slottet tirsdag kveld.

Og han la til at det i hvert fall ikke har noe med dronningen å gjøre.

– Hun er utrolig sprek. Jeg har i lengre tid hatt problemer med å holde tritt med henne, sa kong Harald.

– Men heldigvis – etter nærmere 50 års ekteskap er vi fortsatt sammen. Vi arbeider sammen, vi deler erfaringer, vi deler sorger og gleder sammen.

Takknemlighet

I kveld er det tid for takknemlighet, understreket kongen som la til at man ikke kunne ta for gitt at man kan feire 80 år.

– Vi er velsignet med god helse, en vidunderlig familie, lojale venner og et meningsfullt liv i tjeneste for vårt land og vår folk. Hva mer kan vi ønske oss?

– Dronningen og jeg ønsker å takke alle og en hver av dere som er her i kveld for å dele denne feiringen med oss.

Takket barna

Kongen takket spesielt kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit.

– Takk for den styrken vi føler ved å arbeide sammen. Vi støtter hverandre og forstår hverandre, sa blant annet kongen.

Kong Harald takket også Märtha Louise – for å være den hun er.

– Takk for at du er en så modig person og en så kjærlig datter. I vanskelige tider lyser din latter opp våre dager og gjør oss alle lykkelige, sa kongen.

Uvirkelig

Dronning Sonja trakk også i sin tale fram det uvirkelige med å være 80 år.

– Hvis jeg hadde visst at det skulle bli så moro, hadde jeg nok blitt 80 år for lenge siden, spøkte hun. – Men for å være ærlig. Som min mann – så føler jeg meg ikke som 80 år i det hele tatt.

Dronningen understreket blant annet viktigheten av å leke, å ha det moro!

Hun la også vekt på at man ikke må ta dager som en selvfølge – men «ta hver dag som en gave».

– Takk til alle som deler denne feiringen med oss. Denne kvelden vil vi virkelig huske, avsluttet dronningen.

Bursdagsbildet

Bildet ble frigitt på Kongehusets hjemmesider tirsdag kveld.

- Lurer du på hvem som er hvem på bildet?

Rad 4 bak f.v. H.K.H. Prinsesse Tatiana, H.K.H. Prins Nikolaos, H.K.H. Prinsesse Mabel, H.K.H. Prins Constantijn, H.K.H. Prins Constantijn, H.K.H. Prins Carl Philip, H.K.H. Kronprinsesse Marie Chanta, H.K.H. Kronprins Pavlos, H.K.H. Arvestorhertug Guillaume, H.K.H. Arvestorhertug-inne StÈphanie, H.K.H. Grevinne Sophie, Desiree Kogevinas, Carlos Euguster.

Rad 3 f.v. Lady Elizabeth Shakerly, H.M. Dronning Anne Marie, H.K.H. Prinsesse Beatrix, H.K.H. Prins Daniel, H.K.H. Kronprinsesse Victoria, H.K.H. Kronprinsessen, H.K.H. Kronprinsen, Prinsesse M‰rtha Louise, H.K.H. Kronprins Frederik, H.K.H. Kronprinsesse Mary, Madeleiene Bernadotte Kogevinas, Bernhard Mach, Jenni Haukio .

Rad 2 f.v. Prinsesse Astrid, fru Ferner, H.M. Dronning Maxima, H.M. Kong Willem Alexander, H.F.H. Fyrstinne Charlene, H.F.H. Fyrst Albert, H.M. Dronning Silvia, H.M. Kong Carl Gustaf, H.M. Dronningen, H.M. Kongen, H.M. Dronning Margrethe, H.K.H. Storhertug Henri, H.K.H. Storhertuginne Maria Teresa, H.M. Kong Phillippe, H.M. Dronning Mathilde, H.E. Finlands President, H.E. Islands President.

Rad 1 f.v. Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn, Maud Angelica Behn, H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra, Prins Sverre Magnus.