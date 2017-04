ANNONSE

Seadrill faller 36 prosent til en verdi på en markedsverdi på 4,6 milliarder kroner. Skipsrederen har nå tapt over 30 milliarder kroner siden toppen.

Fallet kommer etter at Seadrill har fått utsatt betaling for gjeld på 2,95 milliarder dollar, eller 25,3 milliarder kroner, i tre måneder. Ifølge en fersk melding fra hovedkvarteret på Bermuda har selskapet blitt enig med bankene om å utsette flere betalingsfrister for milliardgjelden. RETT NED: Seadrill aksjen faller rett ned tirsdag morgen. Aksjonærverdien forsvinner Seadrill opplyser at forhandlingene kommer til å innebære en omfattende omdanning av gjeld til aksjekapital, noe som gir en stor utvanning for dagens aksjonærer.

- Som et resultat, forventer selskapet at aksjonærene mest sannsynlig vil få en minimal verdi for deres aksjer, skriver Seadrill.

Seadrill opplyser at selskapet mest sannsynlig må gå inn i Chapter 11, altså en gjeldordning som «fryser» gjelden for å unngå konkurs.

Store tap

Markedsverdien på Seadrill, der Fredriksen eier rundt 25 prosent, var på sitt meste verdt nesten 150 milliarder kroner og var Fredriksens suverent viktigste eiendel før oljeprisfallet i 2014.

STORT FALL: Seadrill er blitt redusert fra børsens fjerde største selskap til å være svært lite verdt.

Deretter har det stort sett bare gått nedover.

I januar skrev DN at John Fredriksen har tapt 30 millioner kroner på Seadrill siden toppen. Siden den gang har verdien på selskapet igjen blitt halvert, noe som innebærer at Fredriksens er blitt redusert med ytterligere en milliarder kroner.





