Seadrill fortsatte det voldsomme børsfallet fra tirsdag med en nedgang på hele 27,8 prosent. Riggselskapets verdi fortsetter å synke etter meldingen om at den planlagte restruktureringen av selskapet er blitt utsatt.

Hovedindeksen på Oslo Børs løftet seg med 0,88 prosent til 693,09 poeng onsdag, mye takket være solid oppgang for Subsea 7.

Undervannsentreprenørens aksjeverdi steg med 4,3 prosent, og aksjen var mer enn dobbelt så mye omsatt som børslokomotivet Statoil. Oljegiganten steg 1,7 prosent, mens Norsk Hydro (+3,6 prosent), Marine Harvest (+0,2 prosent) og DNB (+0,6 prosent) også bidro til hovedindeksens hopp.

Blant selskapene i minus finner man Telenor som falt 0,6 prosent.

I Europa steg CAC 40-indeksen i Paris med 0,2 prosent onsdag, mens FTSE 100 i London løftet seg 0,4 prosent. I Frankfurt holdt DAX 30-indeksen seg omtrent uendret fra dagen før.

Oljeprisen fortsatte oppover onsdag, og et fat nordsjøolje ble omsatt for 54,5 dollar fatet ved børsens stengetid. Amerikansk lettolje gikk for 51,4 dollar fatet.

