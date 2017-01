Seadrill: John Fredriksens store mareritt

ANNONSE

Markedsverdien på Seadrill, der Fredriksen eier rundt 25 prosent, var på sitt meste verdt nesten 150 milliarder kroner og var Fredriksens suverent viktigste eiendel før oljeprisfallet i 2014.

Deretter har det stort sett bare gått nedover.

Tirsdag formiddag ligger markedsverdien på under ni milliarder kroner, et fall på drøye 94 prosent fra toppnivået i 2013 og 92 prosent fra nivået sommeren 2014.

Mer komplisert

Som alle andre oljerelaterte selskapet steg Seadrill etter at Opec vedtok produksjonskutt på fjoråret, men siden den gang har aksjen nesten halvert seg igjen.

NEDGANG. Seadrill-aksjen har halvert seg siden årsskiftet.

Aksjen faller rundt 20 prosent tirsdag. Det skjer etter at det ble kjent av den kompliserte omstruktureringen av gjelden i Seadrill, som har pågått i rundt et år, viser seg å være enda mer utfordrende enn ventet. Ifølge Dagens Næringsliv har selskapet lån på over 3,1 milliarder dollar vil forfalle i løpet av de neste 12 måneder.

- Samtalene har vært enda mer komplekse enn ventet. Samtidig har de viktigste partene har vist klar vilje til å være del av en løsning. Med den rette strukturen og betingelsene tror vi det er betydelig kapital tilgjengelig for oss, sier konsernsjef i Seadrill, Per Wullf i en melding fra selskapet.

Ser aksjen ned i fem kroner

Ledelsen i selskapet jobber blant annet med en løsning der minst én milliard dollar i ny kapital kommer inn i forbindelse med restruktureringen. Det tilsvarer rundt åtte milliarder kroner.

Det vil innebære en betraktelig utvanning av de eksisterende aksjonærene, som Fredriksen.

Analytiker Janne Kverneland i Nordea Markets tror fortsatt aksjen skal ytterligere ned. De venter at Seadrill-aksjen skal falle til fem kroner og ser at faren for en stor utvanning som stor.

I en oppdatering skriver hun at utsiktene for selskapet fortsatt er uklare.

«Selskapet prøver å få til en avtale med obligasjonseierne, men vi vil ikke være overrasket hvis det dras ytterligere ut i tid», skriver Kverneland, som anbefaler å selge aksjen.