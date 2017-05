Seadrill selger tre rigger for nesten 2 milliarder

ANNONSE

De oppjekkbare riggene West Triton og West Resolute skal overleveres til Shelf Drilling allerede i slutten av måneden, mens West Mischief skal leveres i løpet av tredje kvartal etter at den nåværende kontrakten med NDC i Abu Dhabi er fullført, skriver Seadrill i en børsmelding.

Seadrill har en utestående gjeld på 102 millioner dollar på de tre riggene. Den bokførte verdien av riggene er 415 millioner dollar. Salget gir et tap på 190 millioner dollar som ventes å bli realisert i første kvartal 2017.

Seadrill leverte et svakt resultat for fjerde kvartal i fjor, og konkursspøkelset har hengt over riggselskapet i lengre tid. I kvartalsrapporten som ble offentliggjort i slutten av februar, opplyste selskapet at det trolig er nødvendig med store endringer i låneavtalene med bankene for å hente inn ny kapital.

Seadrill gjennomførte store kostnadsreduksjoner i løpet av fjoråret. Antallet ansatte ble slanket fra snaue 7.000 til 5.271. Selskapet mente da at de hadde nådd det minste antallet ansatte som er nødvendig for å drive selskapet trygt og effektivt.

I begynnelsen av april innrømmet hovedeier John Fredriksen at selskapet ikke har vært godt nok forberedt på det kraftige oljeprisfallet. Selskapet fastslo da at det ikke ville komme i mål med en redningsplan før 31. juli. Målet for planen var 30. april.

