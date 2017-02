Seadrill utsetter kvartaltall på grunn av manglende kontroll

ANNONSE

Seadrill, der John Fredriksen er største eier og styreleder, skulle etter planen legge frem kvartalstall onsdag. Dette er nå utsatt en uke.

Det skyldes atselskapet må sette seg nøyere inn i regnskapsføringen av selskapets rente- og valutahedginger, altså tiltakene selskapet har gjort for å motvirke svingninger for renter og valuta.

«Selskapet har besluttet at tallene for 2015 må skrives ut på nytt for å reflektere amerikansk regnskapspraksis knyttet til selskapets rente - og valuta-swap-portefølje», skriver meglerhuset.

Seadrill skriver videre at de har funnet ut at det er betydlig svakhet i selskapets interne kontroll av finansrapportering knyttet til regnskapsføring knyttet til rente- og valuta-hedginger.

«Disse forventede justeringene skulle ha vært tatt høyde for da man gjennomgikk tidligere fremlagte tall for regnskapsåret 2015 og frem til tredje kvartal 2016», skriver selskapet.

Tiltakene er imidlertid ikke ventet å slå negativt ut for aksjonærene. I stedet er det ventet at de vil øke deres egenkapital med 100 til 150 millioner dollar.