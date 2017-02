Seilbåt til 3,7 milliarder på vei til Norge

ANNONSE

468-foteren Sailing Yacht «A» forlot nylig verftet til Nobiskrug Superyachts i Kiel, og er nå ute på en flere måneder lang prøvetur.

Bildene du her ser er tatt i København mandag. Da var seilbåten på vei til Kristiansand. Senere vil den vende bauen mot Spania, skriver Daily Mail. I følge MarineTraffic vil «A» ankomme Kristiansand klokken åtte tirsdag morgen.

Den splitter nye superyachten er bestilt av den russiske milliardæren Andrey Igorevich Melnichenko. Yachten er designet av Phillippe Starck, og har som ambisjon å være den råeste superyachten i mange år fremover når det gjelder design og teknologi.

Den stive prisen - 3,7 milliarder kroner - skyldes at Melnichenko har måttet betale for utvikling av helt ny teknologi til bruk i seilskipet.

Kan seile i orkan



MELNICHENKO: Andrey Melnichenko er født i 1972. I 1993, som 21-åring, stiftet han MDM Bank, som vokste til å bli Russlands største private bank.

Nå har den russiske milliardæren fått øynene opp for seiling. Den er 142,81 meter lang, 24,88 meter på det bredeste og har ikke mindre enn tre master. Den høyeste masten rager 100 meter over vannflaten. Mastene skal tåle 90 knop vind med fulle seil. Den skal altså kunne seile i orkan.

Innvending har den åtte dekk knyttet sammen med flere heiser og vindeltrapper. Under dekk har den også plass til fire mindre båter og en ubåt. Helikopterdekket er i baugen. Skipet skal ha nok av plass til eieren, hans gjester og et mannskap på 54. Byssa skal være stor nok til å kunne servere et helt hotell, skriver Boat, som først omtalte Superyachten.

«A» for å være først



Selv med tre master, vil båten likevel ikke klasifisere som en seilbåt, men «seilassitert motoryacht». På broa vil skipet styres ved hjelp av touch-sensitive skjermer, og det meste er selvfølgelig automatisk. Mannskapet vil bare måtte røre på skjermene for å heise seil.

Melnichenko har selv vært sterkt involvert i prosjektet, og har valgt sitt eget team til å designe og bygge yachten.

- Dette har vært det mest utfordrende oppdraget i min karriere, sier prosjektansvarlig Dirk Kloosterman til Daily Mail.

- Phillippe Starcks utrolige design og visjon vil bli samtaletema hvor enn hun seiler på kloden, sier han.

Skipet skal leveres til våren. Før den tid skal den altså prøveseiles, samt få montert interiør ved et annet verft.

Fra tidligere har Andrey Melnichenko kjøpt Motor Yacht «A».

Også den har et svært unikt design. Navnet «A» bruker Melnichenko for å være sikker på at hans skip alltid står først i båtregistre.

I DANMARK: Bildet er tatt i København der skipet passerte mandag, på vei til Kristiansand.

SUPERYACHT: Den seilassisterte superyachten har verdens største master laget av karbon. mastene er over 90 meter høye. Den høyeste rager 100 meter over vannflaten.

MOTOR YACHT A: Den 390 fot store motoryachten til Andrey Melnichenko fotografert på Themsen i London i september 2016.