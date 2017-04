Seks mobilselskaper klager på Telenor

ANNONSE

– Reguleringen av Telenor fungerer ikke. Den er verdiløs, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes (50) i Komplett Mobil til Dagens Næringsliv.

Selskapene mener blant annet at testingen av prisen som Telenor gir til leietagerne av mobilnettet ikke synliggjør hvordan Telenor hindrer konkurranse. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører denne såkalte «marginskvistesten».

I vinter sa Knut Bjørnar Braathen i Saga Mobil til DN at Telenors grossistpriser til selskapene er høyere enn prisen Telenor tilbyr sine bedriftskunder i sluttbrukermarkedet.

Statssekretær Reynir Johannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet sier til DN at man nå vurderer pristestingen. Nkom sier de er åpne for å endre testingen.

Telenor mener derimot at markedet ikke bør reguleres i det hele tatt.

«Det er et paradoks at det kun er Norge og Kypros som regulerer dette markedet. Dette markedet har vært regulert siden 1998 og EU «friskmeldte» mobilaksessmarkedet i 2007, og vi mener at det er på høy tid å la konkurransekreftene få virke», skriver Ove Fredheim, direktør for Telenors bedriftsmarked i en epost til DN.

