Selger Idar Vollviks Ludo

Torsdag ble Ludo Store slått konkurs. Ett momskrav fra Skatt Vest på flere hundretusen kroner veltet lasset for selskapet.

Nå er nettbutikken med varelageret til salgs. Flere skal være interessert, opplyser bostyrer.

– Hvis det kommer et godt og anstendig bud som umiddelbart virker å være høyere enn de andre, så går boet for det, sier advokat Egil Horstad i Simonsen Vogt Wiig til Nettavisen.

Lover comeback



Horstad understreker at før nettbutikken selges vil andre få en siste mulighet til å komme med et høyere bud.

– Hvem er interessert?

– Det kan jeg ikke si noe om, men det er åpent for alle å vise sin interesse. Sluttbud og pris vil komme fram i innberetningen, sier advokaten.

Fredag publiserte Ludo Store en melding på sine hjemmesider om at de jobber med å få nettbutikken tilbake i ordinær drift.

Selv om selskapet formelt sett da tilhørte bostyrer Egil Horstad, var meldingen signert Idar Vollvik og styreleder Svein Johnsen som nå ikke har råderett over virksomheten.

– Intet nytt å melde. Det vil ta noen dager før vi vet resultatet, skriver Svein Johnsen i en tekstmelding til Nettavisen. Han har ikke kommentert hvorvidt de er en av budgiverne på boet.

Skylder flere millioner



Ludo står oppført med 57 betalingsanmerkninger på til sammen over 850.000 kroner – og da er renter og omkostninger ikke inkludert. I tillegg er nettbutikken oppført med frivillige pantstillelser på 9,4 millioner kroner.

De siste årene har vært turbulente for Ludo Store. Konkursbegjæringene har nærmest stått i kø for medeier og daglig leder Idar Vollvik. Da nettbutikken til slutt måtte gi opp, skyldes det et krav fra Skatt vest på moms. Beløpet er på over 300.000 kroner.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Idar Vollvik.