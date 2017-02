Selger jordbær til 180 kroner per stykk

ANNONSE

I en liten boks, liggende på en seng av halm, omkranset av skumplast, ligger jordbæret fra Japan.

With a tag “Fresh by Air From Japan”, one premium Kotoka strawberry is being sold in a straw nest in a plastic-covered paper box with a Styrofoam “sock” for a staggering HK$168 at City'super in Causeway Bay.

«Ferskt med fly fra Japan» står det på plastikklokket som beskytter jordbæret fra luften utenfor.

Jordbæret blir solgt i butikken Citysuper i Causeway Bay i Hong Kong. Prisen: 168 HK dollar, som tilsvarer 180 norske kroner.

Luksusvaren ble blant annet omtalt i Hong Kong avisen South China Morning Post (SCMP) denne uken. Luksusvarer er vanlig i Hong Kong, men dette jordbæret selges i en tid når byen forsøker å redusere søppel.

Les også: Studie: Forbrukere tror dyrt betyr sunt

Les også: Spiselig emballasje: Denne oppfinnelsen er genial

Samtidig som aktivister har lagt ut en underskriftskampanje for å få matbutikkene til å bruke mindre emballasje, har Citysuper altså begynt å pakke et og et jordbær.

- Det tungt pakkede jordbæret solgt i en boks i Citysuper, minner meg om noe tatt ut fra en Mad Max film - som om det er det siste jordbæret på planeten. Det er latterlig, sier direktør Gary Stokes i Sea Shepherd Asia til SCMP.