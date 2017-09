Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Eiendomskonsernet Selvaag vil bygge et akvarium på mer enn 10.000 kvadratmeter ved Sjøflyhavna på Fornebu.

- Dette blir Norges nasjonale akvarium, et arkitektonisk smykke og en kunnskapsattraksjon i verdensklasse, sier Olav H. Selvaag, styreleder i Selvaag Bolig, i en pressemelding.

Akvariet får et areal på mer enn 10.000 kvadratmeter og over sju millioner liter vann, som gjør det til Nord-Europas største.

Akvariet Den blå planet i København har rundt en million besøkende hvert år. Selvaags mål er at bygget skal bli en ledende attraksjon og et kraftsentrum for forskning og kunnskap.

- Som nasjon hadde vi ikke eksistert uten havet. Likevel har vi ikke et nasjonalt akvarium, det er det på tide at vi får. Nå har vi en historisk mulighet. Vi skal skape et fantastisk akvarium som blir en av landets vakreste og ledende attraksjoner og et kraftsentrum for forskning og kunnskap. Dette blir Norges nasjonale akvarium, sier Selvaag i meldingen.

Selvaag sier at målet er at akvariet skal bli en attraksjon av internasjonal klasse.

- Selve bygget er et arkitektonisk smykke og skal bygges i en kvalitet som vil løfte Bærum og Norge som turistmål. Et vakkert og lavmælt signalbygg tilpasset norsk skjærgård og som speiler overgangen mellom land og hav. Det skal stå seg gjennom tidene til glede for alle oss og kommende generasjoner, sier han.

