Senator: - Trump kan bli stilt for riksrett

NEW YORK (Nettavisen): The New York Times melder natt til onsdag at president Donald Trump forsøkte å overtale daværende FBI-direktør James Comey om å avslutte etterforskningen av hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael T. Flynn.

Dette kan anses som innblanding i en etterforskning og har slått ned som en bombe i amerikanske medier. Oppslaget til The New York Times har nå blitt bekreftet av blant andre Associated Press og CNN, men avvises som feil av Det hvite hus.

Jason Chaffetz, republikaneren som leder kontrollkomiteen i Representantenes hus, melder på Twitter at han er beredt til å sende ut en stevning for å få tak i notatet som James Comey skrev etter møtet med Trump i februar.

Møtet fant sted dagen etter at Flynn ble avskjediget av Trump etter at han hadde løyet til visepresident Mike Pence om innholdet i sine samtaler med Russlands USA-ambassadør Sergej Kislijak.

Disse samtalene handlet blant annet om muligheten for å avvikle amerikanske sanksjoner mot Russland, som ble innført etter at Vladimir Putin gikk inn i Ukraina, og dette er en av årsakene til at Flynn er i søkelyset til FBI.

Nå varsler senator Angus King, en partiuavhengig politiker fra Maine, at han anser riksrett som en mulighet.

- Motvillig må jeg si ja, fordi påvirkning av en etterforskning er et så alvorlig overtramp. Jeg sier dette med tristhet og motvilje. Dette er ikke noe jeg har tatt til orde for, og ordet har aldri vært aktuelt for meg tidligere i disse stormende tre-fire månedene, sier King til CNN.

King er medlem av Senatets etterretningskomité.

