Seniorøkonom: –Det var aldri boligunderskudd

– Det var etterspørselen etter boliger som økte kraftig i fjor, og det er etterspørselen som bremser nå. Forestillingen om at tilbudssiden kollapset i fjor, er helt feil i forhold til de faktiske tallene, det var aldri noen kollaps, sier Hov til Dagens Næringsliv.

Utbyggere og utbyggernes egen interesseorganisasjon Boligprodusentene har hevdet at prisveksten i Oslo skyldtes at hovedstaden lider av boligunderskudd. Hov peker på en stor økning i antall kjøpere på grunn av lave renter og en delvis friskmelding av norsk økonomi.

– Når alle skal kjøpe samtidig som boligene legges ut, da blir beholdningen av usolgte boliger veldig lav, sier Hov.

Nå spår eiendomsmeglerne at boligprisfallet kommer, ettersom kjøperne har roet seg. Antallet budgivere har på fire måneder gått fra å være rekordhøyt i januar til rekordlavt i mai.

- Tydelig skifte i markedet

Også eiendomsmeglerkjedene tror boligprisfallet er nært forestående. De mener forskriftsendringene er grunnen til at kjøperne nå roer seg.

Torsdag meldte Obos om fallende priser på Obos-tilknyttede boliger. I Oslo falt prisene nesten 1 prosent i mai, og 1,3 prosent i landet for øvrig.

– Vi er nå inne i en korreksjonsperiode. Det som er katalysatoren, er tilstrammingen i boliglånsregelverket, sier administrerende direktør Leif Laugen i Krogsveen til Dagens Næringsliv. Han viser til forskriftsendringen som ble innført fra nyttår. Denne sier at låntakerne ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Laugen har tidligere anslått at den effekten vil slå ut i en halv til én prosent nedgang i boligprisene utover høsten.

- Tar seg mer tid



– Men jeg tror det er grunnlag for at det kan slå inn allerede nå, sier han og refererer til det betydelige fallet i antall budgivere på kun fire måneder.

– Det har aldri vært så mange budgivere som det var i januar per solgte objekt, mens det aldri har vært så få som i mai i år. Det sier ganske mye, sier Laugen.

Administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom sier kjøperne tar seg mer tid.

– Kjøperne er heldigvis blitt mye roligere og ser at det er et ulike alternativer, og de tar ikke de raske avgjørelsene man gjorde for ett år siden, sier Halvorsen.

Han er enig i at boliglånsregelverket bidrar til skiftet.