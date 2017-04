Sentralbanken og finansmarkedet uenige om renten

ANNONSE

Ifølge Norges Banks prognose for hvordan styringsrenten skal utvikle seg, så er det ikke ventet at den heves fra dagens 0,5 prosent før i 2019, skriver E24. Sentralbanken anslår i tillegg at det er 40 prosent sjanse for at renten kuttes ytterligere ned til 0,25 prosent i løpet av samme periode.

Markedet ignorerer dette fullt og helt. Mot slutten av 2018 kryper de såkalte FRA-rentene – fremskrevne, fastlagte renter – opp mot 1,2 prosent. Dagens pengemarkedsrente, det bankene betaler for å låne fra hverandre, er litt under 1 prosent.

- Det reflekterer at man venter en renteøkning, sier Erik Bruce i Nordea Markets, men han tror markedet tar feil.

- Vi skal huske at Norges Bank snakker om en renteøkning i Norge, men ikke før i 2019. Markedet er mer aggressivt.

I forrige måned kunngjorde sentralbanken at styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent. Hovedoppgaven til Norges Bank er å holde inflasjonen nær 2,5 prosent. Det viktigste verktøyet de har for å påvirke den er nettopp styringsrenten.