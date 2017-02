Sentralbanksjef Øystein Olsen før sin årlige tale: Positiv til kursendring for oljefondet

ANNONSE

Det sa sentralbanksjef Øystein Olsen da han torsdag kveld holdt sin årlige tale om økonomiske perspektiver.

Selskapsskatt



Regjeringen har flere ganger redusert selskapsskatten. Begrunnelsen har vært at Norge ikke kan ha en vesentlig høyere selskapsskatt enn våre naboland.

– Hvis vi skal høste gevinstene av økonomisk integrasjon og teknologisk fremgang, er omstilling nødvendig. Samtidig er det behov for tiltak for å motvirke at for mange blir hengende etter, konstaterte Olsen i sin årstale torsdag.

Han la videre vekt på at utdanning og sosiale sikkerhetsnett er viktig.

– Skatter og overføringer kan innrettes slik at gevinstene fordeles jevnere. Den internasjonale konkurransen om å tilby stadig lavere selskapsskatter, bidrar derimot i feil retning, sa sentralbanksjefen.

Økt proteksjonisme



Sentralbanksjefen er urolig for at den politiske utviklingen internasjonalt skal føre til mindre handel og ramme norsk økonomi.

Olsen nevnte verken Donald Trump eller brexit eksplisitt i sin årstale til den norske samfunnseliten torsdag, men slo likevel fast:

– Utfallet av to viktig valg i fjor er et signal om at motstanden mot globalisering har fått vind i seilene, sa han.

Skulle utviklingen internasjonalt gå i retning av en mindre fri verdenshandel, vil få tjene på det. For små, åpne økonomier som Norge kan tapet bli stort. De største taperne vil likevel være de mer enn 700 millionene som fortsatt lever i fattigdom, sa sentralbanksjefen.

Han avsluttet talen med å understreke at tegnene til økt proteksjonisme er urovekkende.

– I en verden preget av felles problemer er alenegang ikke løsningen.

Kursendring for oljefondet



Tidligere torsdag presenterte finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg en kursendring for oljefondet. Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på.

Fornuftig, mener sentralbanksjef Øystein Olsen om regjeringens kursjustering for oljefondet.

– Det er i dag gjort kjent at regjeringen vil foreslå at aksjeandelen i SPU økes til 70 prosent. En høyere aksjeandel er i tråd med vårt råd, sier Olsen i en kommentar forut for årstalen.

– Samtidig legges det til grunn en forventet realavkastning i fondet på 3 prosent. Dette er en fornuftig justering. Men viktigere enn valg av aksjeandel er nivået for bruken av oljepenger som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP). En videre opptrapping av pengebruken fra dagens nivå vil være dristig, selv om fondet skulle vokse videre, sier Olsen.

Statens pensjonsfond utland (SPU), eller oljefondet, har i dag en verdi på rundt 7.500 milliarder kroner.