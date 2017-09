Sentralbanksjefen: - Nå er det slutt for veksten i oljepengebruk

Sentralbanksjef Øystein Olsen har en klar beskjed til finansminister Siv Jensen foran årets statsbudsjett: Nå må veksten i oljepengebruk stoppe.

- Fra og med neste statsbudsjett kan ikke oljepengebruken trappes videre opp. Det kan jeg si her og nå, sier Øystein Olsen, sentralbanksjef ved Norges Bank og styreleder i Oljefondet, til Nettavisen.

Om tre uker legger Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2018. De siste statsbudsjettene til regjeringen har vært preget av økt oljepengebruk, senest en økning på 20 milliarder kroner i inneværende år.

Les også: Oljepengebruken rett til værs under Jensen og Solberg

Anbefalt reduksjon to ganger

Nå er sentralbanksjefen tydelig på at oljepengefesten må være over for denne gang.

- I to årstaler, i 2015 og 2017, har jeg anbefalt å stoppe oljepengebruken før man er på toppen. Nå tvinger en sånn brems i oljepengebruken seg frem. Selv å følge handlingsregelen innebærer nå å stoppe, sier Olsen.

Les mer her: Øystein Olsen advarer mot økt oljepengebruk

Og her: Sentralbanksjefen oppfordrer til mindre oljepengebruk

- Fra og med neste år venter vi uendret oljepengebruk etter en periode med sterk vekst, sier han.

I februar i år kunngjorde Jensen og statsminister Erna Solberg en reduksjon i handlingsregelen kun timer før sentralbanksjefen krevde noe liknende i sin årstale.

Les også: Regjeringen vil bruke mindre oljepenger



«I fjor ble det for første gang tatt ut penger av fondet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet. Vi kan ikke lenger basere oss på at oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien», sa han under årstalen i år.

Når det reviderte statsbudsjettet ble lagt frem i mai, var det imidlertid statsbudsjettet hakket mer pengepolitisk ekspansivt enn førsteutgaven.

Anbefalte å stoppe tidligere

Olsen understreker at han ikke har så mye å utsette på at regjeringen har brukt mye oljepenger gjennom en periode med oljeprisfall og svak vekst for norsk økonomi.

Les også: Øystein Dørum: Slutt med den voldsomme oljepengebruken

- Den ekspansive finanspolitikken har bidratt klart til å holde aktiviteten og sysselsettingen oppe, og jeg har ikke hatt noen kritiske synspunktet til det, sier Olsen.

- Samtidig anbefalte jeg regjeringen å bremse allerede i 2015, så min anbefaling var egentlig å stoppe litt tidligere enn de har gjort, sier han.

Mest sett siste uken