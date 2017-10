FIKK GODT BETALT: Erland P. Bassøe solgte huset i Svarttrostveien 23 i Oslo for over 51 millioner kroner. Han kjøpte eiendommen for 4,6 millioner kroner i 1992. Foto: Google Streetview/Bassøe Gruppen

Seriegründer Erland P. Bassøes tapte 80 mill. Nå har han solgt huset og forsøker å selge hytten