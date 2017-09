Serietegner Karine Haaland stemmer Frp: - Venner slutter å ta kontakt

- Om venner og kollegaer tar kontakt, er det for å brunbeise meg og kalle meg rasist og nazist.

Det forteller hun i et intervju med den borgerlige avisen Minerva.

Serietegner i «Kollektivet» Karine Haaland legger ikke skjul på at hun stemmer Fremskrittspartiet (Frp). Under valgkampen var hun også politisk aktiv på sin Facebook-profil.

I intervjuet med Minerva forteller hun at det ikke bare er lett å være åpen Frp-velger.

- Poster stygge kommentarer

På direkte spørsmål fra avisen om hvorfor hun stemmer Frp svarer hun slik:

– Fremskrittspartiet er et viktig verktøy nå fordi det er det eneste partiet som er tydelig på hva de vil i integreringspolitikken, og sammen med Høyre i regjering har de fått gjennomslag for dette på Stortinget. Frp er ikke er redde for å fortelle folk at vi som bor her har et samfunn fra før.



Hun forteller også at hun har fått de verste skjellsord etter seg.

– Det er ingen ønskesituasjon. Når gamle venner og kolleger skjønner hvor jeg står politisk, slutter de å ta kontakt med meg. Og når jeg skriver ting, får jeg så godt som aldri kommentarer fra gamle venner og kolleger. Om de tar kontakt, er det for å brunbeise meg og kalle meg rasist og nazist, sier hun til Minerva.

- (...). Nå har jeg begynt å screenshotte postene og legge dem ut på Facebook. Så får de som kaller meg stygge ting, stå for det de sier. Og lese hva folk synes om det de driver med.

- Har stemt RV

Serietegneren har ikke alltid stemt Frp og kaller seg partiuavhengig.

– Jeg har aldri vært og er hverken Frp-er eller Høyre-velger. Jeg kaller meg av og til høyrepopulist for spøk, men jeg har ingen partitilhørighet, forteller Haaland til Minerva.

– Da jeg var liten, stemte jeg Høyre ved skolevalget i fjerde klasse. Men jeg har også stemt på Rød Valgallianse noen ganger, da partiet eksisterte, og jeg har stemt på Venstre. Begge deler i forbindelse med bestemte saker eller personer.

– Når du nå stemmer på Frp, skyldes det da Sylvi Listhaug eller partiet som helhet? spør Minerva.

– At jeg velger Frp fra verktøykassen denne gangen, skyldes politikken deres på en god del områder og spesielt at de er tydelige på integreringspolitikk. Statsråd Listhaug skaper mye oppmerksomhet om et tema som det bør være mye oppmerksomhet om, nemlig integrering og norske verdier, og hun gjør det på en provoserende og oppsiktsvekkende måte.

- Jævla rasistjævel

Nettopp Listhaug har i et intervju med Nettavisen i slutten av august fortalt at hun er blitt vant til å bli kalt for mye. Like før intervjuet ble hun kalt «jævla rasistjævel».

- Jeg fikk ikke det med meg, men det er det også mange andre som kaller meg i ulike kommentarfelt og ellers, så det er blitt en form for uttrykk man bruker i mangel på andre argumenter. Jeg kommer ikke til å la meg kneble, for det er utrolig viktig å diskutere det som er vanskelig. Vi må også gjøre noe med det som er vanskelig, sa hun til Nettavisen.

Listhaug understreket at hun ikke er rasist.

- Men jeg er altså ikke rasist, nazist eller noe annet som andre har prøvd å stemple meg som. Men jeg er opptatt av å ha en åpen debatt og ta de vanskelige diskusjonene.

