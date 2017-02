Shell krever en halv milliard av staten

ANNONSE

Shell mener staten ikke hadde hatt rett til å kreve CO2- og veibruksavgift fra 1. september 2011 til 31. desember 2012.

Det dreier seg om diesel som har innblandet syntetisk GTL-drivstoff, noe som står for gass-to-liquid.

Ifølge Teknisk Ukeblad sørget et stortingsflertall for avgifter på GTL fra 1. januar 2013. Shell har brakt saken inn for retten fordi selskapet mener det ikke skulle vært ilagt miljøavgifter i snaut halvannet år før dette.

- Shell anser GTL for å være et alternativt syntetisk drivstoff som ikke var omfattet av avgiftsplikten før slik avgiftsplikt ble innført fra 1. januar 2013 gjennom en forskriftsendring, sier kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Norske Shell.

I retten vil Shell blant annet føre geofysiker Jan Aske Børresen som vitne. Han er ifølge Teknisk Ukeblad kritisk til statens måte å avgiftslegge GTL-drivstoff på.

Staten har på sin side innkalt NTNU-professor Edd Anders Blekkan, som har vært kritisk til miljøeffekten av GTL i et livsløpsperspektiv.

Rettssaken i Oslo tingrett starter tirsdag, og det er satt av tre dager til behandlingen.