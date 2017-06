ANNONSE

Til tross for at Dagbladets Ipsos-måling for juni viser at Jonas Gahr Støre fortsatt er statsministerfavoritt, så påpeker Kjetil Løseth, politisk reporter i TV 2, at de siste åtte månedene har vært en nedtur for Støre og Arbeiderpartiet.

- Pilene har pekt sammenhengende ned siden oktober da snittet ga 36,57, skriver Løseth, og viser til at juni-målingen til sammenligning gir Arbeiderpartiet 31,43 prosent.

Løseth påpeker at mens Arbeiderpartiet har hatt en åtte måneder lang nedtur, så har Senterpartiet hatt en like lang opptur. I oktober hadde Ap og Sp til sammen 43,3 prosent, mens de i juni har 43,4.

- Det forteller noe om hvor stor Arbeiderpartiets tilbakegang har vært i samme periode, skriver Løseth.

Det ligger likevel an til regjeringsskifte. Hvis junimålingen hadde vært valgresultatet, ville Ap og Sp fått flertall med SV, da med totalt 88 mandater. Det samme ville vært situasjonen om de hadde valgt KrF som regjeringspartnere i stedet for SV.

