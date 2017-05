ANNONSE

100 millioner kroner skal Siemens bruke på det nye senteret for utvikling av batterier til bruk i båter.

– Vi tror vi vil skape flere titall nye arbeidsplasser, samt sikre de rundt 600 arbeidsplassene vi har i Trondheim. Dette er veldig spennende og et stort løft for oss, sier administrerende direktør Anne Marit Panengstuen i Siemens Norge til Dagens Næringsliv.

Panengstuen sier at det er erfaring fra olje- og gassektoren, samt kompetanse fra offshoreskip og elektriske ferger, som gjør at Siemens-konsernet globalt vil sette forskerne i Trondheim i førersetet når nye batterier skal utvikles.

– I Trondheim har vi bygd opp et kompetansesenter for elektriske og hybride løsninger som har imponert den globale konsernledelsen så mye at vi har fått ansvaret for å lede utviklingen av våre nye batterisystemer, sier Panengstuen til DN.

– Frem til 2024 forventer vi minst en dobling av markedet for maritim batteridrift. Per dato er det 30 skip i verden som er levert med teknologi fra Siemens i Trondheim. Det er båter som enten er helelektrifisert eller har en hybridløsning, sier salgsdirektør Odd Moen i Siemens Maritime i Trondheim.