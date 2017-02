Silver-aksjonærene: - Listhaug insinuerer at vi lurer kundene våre

ANNONSE

Aksjonærene i Silver er fly forbanna på settestatsråd Sylvi Listhaug, og kaller hennes uttalelser for sleivspark og uriktige.

I en pressemelding sendt ut lørdag skriver Stig Grimsgaard Andersen, på vegne av aksjonærene i Silver, at Finansdepartementets uttalelser fra fredag kveld gir et svært feilaktig bilde av situasjonen og konsekvensene det har for kundene.

Under tittelen «Syv sleivspark om Silver fra regjeringen – og hvorfor de ikke stemmer», lister aksjonærene opp punkter de mener Listhaug snakker uriktig om.

Satte foten ned



Departementet fattet fredag et vedtak om at livsforsikringsselskapet Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon.

- Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart. De prøver nå å innbille sine kunder at de står foran en snarlig løsning. Dette avviser både Finansdepartementet og Finanstilsynet, som har fulgt denne saken gjennom flere år, sa Listhaug fredag kveld, og fortsatte:

- Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister.

Stortinget har nylig presisert at et administrasjonsstyre kan foreslå å gjøre om alle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg.

– Silver prøver nå å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder. Dette er helt og holdent Silvers ansvar som har lovet et produkt som selskapet ikke har hatt penger til å kunne innfri. Dette må de ta det fulle ansvaret for selv. Myndighetenes ansvar er å påse at forsikringsbransjen følger de lover, regler og krav som er fastsatt av Stortinget, sa Listhaug fredag kveld.

- Uverdig



Dette får aksjonærene til å se rødt. De hevder Listhaug kommer med feilaktigheter, samt at det i departementets vedlegg en kronologisk gjennomgang hvor sentrale hendelser som underbygger Silvers argumentasjon er utelatt.

- Settestatsråd Sylvi Listhaug insinuerer at selskapet de neste årene risikerer å bli tappet for penger. Nei. Vi utbetaler ganske enkelt penger som kundene har valgt å la oss forvalte og som de får utbetalt som sin pensjon. Det er uverdig når Listhaug uttaler at vi «innbiller» kundene våre at vi var nær en løsning. På denne måten insinuerer Listhaug at vi lurer kundene våre. Slike påstander bør et regjeringsmedlem fra en H/FrP regjering unnlate å komme med overfor ledere fra privat verdiskapende virksomhet. Sleivete språkbruk som dette fra landets ledere gjør oss triste, skriver aksjonærene, og fortsetter:

- Regjeringen utviser stor arroganse ved å ignorere Byfogdens beslutning om å rettsbehandle Silvers krav om midlertidig forføyning. Dette opplever vi å være utenfor hva som er vanlig i en rettsstat. I pressemeldingen fra Finansdepartementet går statsråd Listhaug i rette med syv av Silvers argumenter i kampen for å få forlenget dispensasjonen som ville gitt oss tiden vi trengte for å finne en god løsning for kundene.

Betydning for kundene



Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet, understreker departementet.

Finanstilsynet oppnevner nå et administrasjonsstyre som skal ivareta kundenes interesser best mulig.

«Administrasjonsstyret vil av hensyn til kundene, så raskt som mulig, vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, mens administrasjonsstyrets arbeid pågår. Det er Silver under administrasjonsstyrets ledelse som vil stå for kundekontakten,» opplyser departementet.

Dette er de syv punktene Silver hevder er Listhaugs uriktige påstander og Silvers tilsvar.

(SGA = Stig Grimsgaard Andersen, representant for aksjonærene i Silver.)

Silver påstår at Finansdepartementet har motarbeidet selskapet og ikke har vært interessert i å finne en løsning

Listhaug: Dette faller på sin egen urimelighet. Silver har fått utsatt fristen to ganger, og har hatt over et år på å finne en løsning, men har ikke greid det.

SGA: Finanstilsynet og Finansdepartementet har vært fortløpende og grundig orientert om løsningene vi har arbeidet med og fremdriften for disse. Siden mai i fjor har myndighetene muntlig og skriftlig skapt inntrykk av at et spor i annet EØS land var å foretrekke. I den forbindelse registrerer vi at Finansdepartementet i sin pressepakke «glemmer» å legge ved Finanstilsynets brev av 9. mai 2016 som oppsummerer tilsynets rettledning til oss fra møte 3. mai. Gjennom høsten 2016 er vi blitt orientert om at Finanstilsynet direkte har motarbeidet oss i sin uformelle dialog med myndighetene i Liechtenstein. Finansdepartementets politiske ledelse og Høyres og FrPs fremste finanspolitikere er godt orientert om Finanstilsynets gjentatte utlagte snubletråder. Finansdepartementets politiske ledelse er også vel kjent med at et møte mellom myndighetene i Liechtenstein og Norge var siste brikke som måtte på plass. Dette er departementet meddelt både muntlig og skriftlig. Imidlertid uttalte Finansdepartementets ledelse i våre møter med dem både 24. november 2016 og 9. februar i år at departementet ikke ønsket å delta i slikt møte med myndighetene i Liechtenstein. I ettertid har de åpenbart ombestemt seg. Vi hevder, med støtte fra flere objektive aktører, at staten ikke har hatt noen interesse av at Silver skulle finne en løsning i Liechtenstein.

Problemet er ikke at vi var for langt unna en løsning. Vi var for nær. En løsning ville vært en erkjennelse av myndighetenes forsømmelse ved innføring av Solvens II. En forsømmelse som ikke bare rammer Silver, men hele det norske fripolisemarkedet. Ja til Silver ville også vært ja til andre med massiv utflytting av pensjonskapital som sannsynlig konsekvens. Derfor ønsket ikke norske myndigheter en Liechtenstein løsning.

Silver hevder at de har en nært forestående løsning i Liechtenstein

Listhaug: Dette er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet uten at vi har funnet dokumentasjon eller informasjon som underbygger dette. Dersom selskapet hadde vært nær løsning, ville vi selvsagt strukket oss langt for å gi dem muligheten til å komme i mål.

SGA: Finansdepartementet og Finanstilsynet har mottatt omfattende og solid dokumentasjon på løsningen som kan realiseres i Liechtenstein. Myndighetene er kjent med at Silvers største aksjonærer sammen med partnerne Swiss Life og LGT møtte Finanstilsynet i Liechtenstein 26. januar og at en endelig konsesjonsbehandling var nær forestående. Disse selskapene har i brev til norske myndigheter bekreftet løsningen, sine kapitalforpliktelser samtidig som de ba om møte med norske myndigheter sammen med Finanstilsynet i Liechtenstein. Allikevel gir ikke Finansdepartementet selskapet mulighet til å sluttføre prosessen.

Silver påstår at Finansdepartementet sa nei til å møte Finanstilsynet i Liechtenstein

Listhaug: Finansdepartementet har ikke mottatt en henvendelse fra myndighetene i Liechtenstein. Hvis vi hadde fått en slik henvendelse, ville det vært naturlig å svare ja til det.

SGA: Finansdepartementets politiske ledelse er vel kjent med at et møte mellom myndighetene i Liechtenstein og Norge var siste brikke som måtte på plass. Dette er departementet meddelt både muntlig og skriftlig. Imidlertid uttalte Finansdepartementets ledelse i våre møter med dem både 24. november 2016 og 9. februar i år at departementet ikke ønsket å delta i slikt møte med myndighetene i Liechtenstein. I ettertid har de åpenbart ombestemt seg. Vi er også kjent med at EUP i Liechtenstein har henvendt seg til Finanstilsynet med anmodning om et slikt møte, og at dette ikke er besvart.

Silver påstår at de ikke har fått nok tid til å finne en løsning

Listhaug: De nye reglene ble vedtatt i EU i 2009, og hovedtrekkene var kjent også forut for dette. Selskapene har dermed hatt over 8 år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket. Finansdepartementet har på toppen av dette gitt Silver utsettelse to ganger med til sammen over ett års varighet. Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få anledning til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger.

SGA: Dette er en avsporing. Reglene vedtatt i EU i 2009 er ikke reglene som til slutt ble innført i EU. Alle lands myndigheter (unntatt Norge) omfattet av Solvens II-regelverket har tilpasset reglene slik at de ble hensiktsmessige for pensjonsselskaper. Fra 2009 har dessuten bl.a. hele finansnæringen, Finanskriseutvalget og Banklovkommisjonen påpekte den risiko som fripoliseforvaltning under Solvens II i norsk form ville innebære.

Den særnorske og langt strengere tolkningen Solvens II-regelverket var, helt uavhengig av tid for tilpasning, umulig for Silver å innfri. Det har myndighetene visst lenge. Vi har etter møte med Finanstilsynet 3. mai 2016, hvor vi ble guidet i retning av en utenlandsk løsning, lagt ned en intens og stor arbeidsinnsats på å utvikle en god løsning for kundene i Silver. Det arbeidet stanser Finansdepartementet på oppløpssiden.

Silver hevder at det var en tabbe å innføre nye kapitalkrav og at Finansdepartementet nå prøver å skjule dette ved å sette Silver under offentlig administrasjon

Listhaug: Kravene er satt for å sikre kundene. Alle andre forsikringsforetak i Norge har greid å innfri

de kravene som er satt. Grunnen til at Silver blir satt under offentlig administrasjon, er at de ikke oppfyller kravene til tross for at selskapet har fått utsatt frist.

SGA: Silver kan ikke sammenlignes med noen av de andre livselskapene. Disse kan dytte prisen for de ekstreme kapitalkravene for fripoliser over på andre kunder og produkter. Silver er svært lik en

pensjonskasse. Nå kan pensjonskassene frykte at Finansdepartementet setter dem i samme situasjon som Silver. Finansdepartementet har aldri forklart hvorfor norske fripolisekunder trenger bedre beskyttelse enn svenske og danske.

Silver hevder at de bare har fått utsettelse fordi det manglet lovverk for å håndtere situasjonen

Listhaug: Lovverket har vært på plass i lang tid, men Stortinget har nylig presisert deler av det. Presiseringen er en fordel for kundene når vi først er kommet i en situasjon med offentlig administrasjon.

SGA: For de som tar seg tid til å studere tidslinjen peker mye i retning av at det er hold i vår påstand. Lovverket som i praksis muliggjør offentlig administrasjon av livselskaper ble sanksjonert i statsråd fredag 10. februar i år. Vi ble tatt ut 15. februar. Men uansett er det viktige – det er ikke nødvendig å sette Silver under offentlig administrasjon nå.

Silver hevder at administrasjonsstyret har som oppgave å selge Silvers 20 000 kunder til et annet selskap som medfører at kundene må ta store tap

Listhaug: Administrasjonsstyrets oppgave vil være å forvalte kundenes interesser og penger på best mulig måte. Tapene som nå blir synlige for kundene, er i realiteten allerede der. Pengene som er igjen i selskapet, skal fordeles på Silvers 20 000 kunder på en rettferdig måte.

SGA: Settestatsråd Listhaug avdekker med dette svaret at hun overhodet ikke har forstått saken. Silvers kunder er ikke påført noe tap så lenge vi har drevet selskapet. Kundenes sparekapital er

intakt. Myndighetenes antakelse om at kundene vil tape penger er basert på en forestilling om atdagens lave rentenivå skal vare de neste 50 årene. Derfor er det uforståelig at Silver ikke får 45 dager til for å avslutte arbeidet med løsningen som vil sikre pensjonsutbetalingene uavkortet.