Silver-kunder kan måtte betale tilbake pensjon

Siden fripoliseselskapet Silver ble satt under offentlig administrasjon i midten av februar, har advokat Sven Iver Steen og de andre i administrasjonsstyret jobbet intenst med å finne løsninger for Silvers 20.000 kunder og deres fremtidige pensjonsutbetalinger, skriver Dagens Næringsliv.

Alle pengene er tapt



Silver Pensjonsforsikring hadde cirka 20.000 kunder. Knut Lindh (65) var an av dem, med en garantert fripolise i Silver, som var verdsatt til cirka 933.000 ved årsskiftet.

Nettavisen snakket med Lindh for knappe to måneder siden, som fortvilte over situasjonen Silver har havnet i.

- Både Silver og Forbrukerrådet forteller meg at jeg må regne med at pengene er tapt. Ikke fordi Silver har kjørt selskapet i grøften, men fordi EU har innført nye kapitalkrav med tilbakevirkende kraft. Og samtidig får jeg beskjed om at det er til mitt eget beste. Dessuten: Hvordan kan det være likebehandling at jeg blir fratatt hele verdien av min fripolise for å sikre Silvers yngre kunder, spør han.

Kreve tilbakebetaling



I mars vedtok administrasjonsstyret å redusere pensjonsutbetalingene til Silver-kunder med 50 prosent. Mandag i påskeuken fikk kundene vite at dersom det utbetalte beløpet er for høyt, kan det bli snakk om å kreve tilbakebetaling fra kundene.

«Hvis det skulle vise seg at 50 prosent betaling av pensjoner er for høyt, vil det – generelt eller i forhold til enkeltpensjonister – kunne besluttes å redusere utbetaling av pensjoner, stanse pensjons­utbetalinger eller kreve tilbakebetaling.», var påskehilsenen kundene fikk fra administrasjonsstyret.

– Hvor sannsynlig er det at kundene kan bli krevd å betale tilbake pensjon de har fått fra Silver?

– Det er to ting jeg vil si til det. Hva ytelsen til kunden til slutt blir, er avhengig av løsningsalternativene. Hvis selskapet skal drive videre som et gjensidig selskap (at kundene tar over som eiere), må det gjøres innhugg i kundenes midler. Det andre er at det kommer an på hvilken metode man velger ved beregning av utbetalinger til kundene. Det er mange hensyn som må ivaretas. Kundene har forskjellige produkter, forskjellige tids­horisonter, forskjellige beregningsrenter. Noen vil få mer, andre mindre, men vi ønsker jo ikke at noen skal måtte betale tilbake, sier advokat Sven Iver Steen.