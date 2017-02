Silver nedringt av fortvilte pensjonskunder

ANNONSE

Forbrukerrådet la onsdag ettermiddag ut en melding om at kundene burde «rømme selskapet innen midnatt».

Årsaken var at Finansdepartementet har bestemt at selskapet ikke får ytterligere dispensasjon og mer tid til å oppfylle kapitalkravene, og dermed går det etter alt å dømme mot konkurs.

– Vi hadde stor pågang onsdag kveld. Fortvilte kunder satt i telefonen i 23.30-tiden og forsøkte å bytte selskap, sier kommunikasjonsdirektør Jon Haugan.

Kan miste halve pensjonen

Hvis selskapet går konkurs, vil pensjonsmidlene bli nedskrevet. Kundene risikerer å miste 30 til 50 prosent av pensjonen sin.

Til sammen har selskapet rundt 20.000 kunder. De aller fleste er låst i en avtale om fripolise med avkastningsgaranti og kan dermed ikke flytte. Men en del kunder har avtale med investeringsvalg og hadde altså muligheten til å flytte over i et annet selskap.

I løpet av høsten og vinteren har mange av disse kundene forlatt selskapet, men det skal ha vært rundt 1.500 igjen, ifølge kommunikasjonsdirektøren. Hvor mange som klarte å bytte selskap i aller siste liten, har han ikke oversikt over.

– Fortsatt tid

Haugan kaller meldingen fra Forbrukerrådet «i overkant dramatisk». Den var bare egnet til å uroe kunder som allerede er svært urolige, mener han.

– Det er ikke slik at selskapet blir satt under offentlig administrasjon på slaget midnatt. Nå venter vi først på hva Finansdepartementet vil foreta seg. Det vil jo bli sendt et varsel til oss i forkant, før noe eventuelt skjer, sier han, og mener at de gjenværende kundene ennå har tid til å ordne nytt kundeforhold et annet sted.

– Riktig å si kraftig fra

Spørsmålet er om det allerede kan være for sent fordi de siste transaksjonene som gjennomføres for en konkursbegjæring, kan bli omstøtt.

– Risikoen for at man ikke får lov til å bytte er i hvert fall større etter fristen enn før, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet. Han mener likevel kundene bør gjøre et forsøk.

Forbrukerrådet avviser at de skremte folk unødig. Allerede i august i fjor anmodet de kunder om å forlate Silver.

– Når meldingen fra Finansdepartementet nå kom, vurderte vi at det var riktig å si fra med basun, sier han.

– Jobbet med løsning

Silver har fått dispensasjon flere ganger i et forsøk i å rydde opp i problemene sine. I flere måneder har selskapet forsøkt å få til en løsning med å overdra pensjonsporteføljen til et selskap i Liechtenstein.

Haugan mener det var mulig å oppnå en løsning, som ville reddet pensjonspengene til alle selskapets kunder. Derfor er det skuffende at Finansdepartementet ikke kunne innvilge litt mer tid, mener han.

Finansdepartementet mener imidlertid at det var lite fremdrift og dårlige utsikter.

– Vår vurdering er at selskapet ikke har dokumentert at de er i nærheten av en løsning, sier statssekretær Tore Vamraak (H).

Mens dagens pensjonister får full utbetaling, tømmes kassen for de yngre kundene. Av hensyn til likebehandling av kundene, mente Finansdepartementet det var nødvendig å sette punktum.

Finanstilsynet vurderer nå Silvers situasjon, og skal så melde inn sin vurdering til Finansdepartementet, som deretter eventuelt vil sette selskapet under administrasjon. Hvor lang tid prosessen vil ta, er uavklart. (©NTB)

