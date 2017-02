Silver saksøker staten

ANNONSE

Selskapets eiere ber Oslo byfogdembete fatte midlertidig forbud mot en slik overtakelse.

Byfogdembetet har torsdag ettermiddag tatt begjæringen til behandling.

«Silver overleverte torsdag morgen overlevert Oslo byfogdembete begjæring om midlertidig forføyning med forbud mot at staten fatter vedtak om å sette Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon,» opplyser selskapet i en melding.

- Grunnlaget er at offentlig administrasjon vil gjøre uopprettelig skade, samt at innføringen både er grunnlovsstridig og i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Silver hadde kun dispensasjon til onsdag, så nå har Finanstilsynet anmodet om at foretaket bør settes under offentlig administrasjon.

- Offentlig administrasjon vil lede til avvikling av Silvers virksomhet og ha umiddelbare, irreversible virkninger for Silvers kunder. Nåværende pensjonister risikerer at pensjonsutbetalinger fra Silver stopper opp, og arbeidstakere med fripoliser i Silver risikerer at verdien av fripolisene nedskrives med 30-40 prosent.

- Disse brutale inngrepene kunne vært unngått

Selskapet mener dette kunne vært unngått:

- Disse brutale inngrepene i folks økonomiske trygghet kunne vært unngått. Det er en unødvendig og særnorsk innføring av nye EU-regler som er årsak til at staten hindrer Silvers fortsatte eksistens.

- Solid og gir trygghet

Silver viser til at dette er EU-regler som selv EUs medlemsland lar være å innføre av hensyn til kundenes interesser.

De mener selv at Silvers nåværende kapital er solid og gir trygghet for at selskapet vil kunne innfri de løpende forpliktelsene til kundene som nå får redusert sine pensjoner dramatisk gjennom statens inngrep.

Silver mener at Solvens II-innføringen i Norge innebærer nye forpliktelser som strider med grunnloven (Grl. § 97) og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK P1-1).