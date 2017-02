Silver-sjefen må gå på dagen

ANNONSE

Finansdepartementet fattet vedtak fredag om at livsforsikringsselskapet Silver Pensjonsforsikring AS settes under offentlig administrasjon.

Dermed ble pensjonsforsikringsselskapet satt under administrasjon, og med det samme beslutningen fra Finansdepartementet var tatt, rykket administrasjonsstyret oppnevnt av Finanstilsynet inn. De ansatte ble bedt om å forlate pc'ene og ikke gå inn i systemene, skriver DN.

Les også: Silver-aksjonærene: - Listhaug insinuerer at vi lurer kundene våre

Silver-ansatte fortsetter



Partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, Sven Ivar Steen, er leder av det nye styret.

– I helgen har vi jobbet med å sikre informasjon og få oversikt, sier Steen til DN.

De Silver-ansatte fortsetter i sine jobber, men administrerende direktør Mikkel Berg, som har stått som en frontfigur for selskapet siden etableringen i 2005, "trådde tilbake" søndag kveld, ifølge en melding fra det nye styret.

Les også: Silver-aksjonærene: - Vi er sjokkert og forbannet

Kom ingen løsning



Sylvi Listhaug kom fredag med en pressemelding hvor hun sa følgende:

– Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart. De prøver nå å innbille sine kunder at de står foran en snarlig løsning. Dette avviser både Finansdepartementet og Finanstilsynet, som har fulgt denne saken gjennom flere år, sier Listhaug - og fortsetter.

Les også: Abid Raja tordner: - Et pensjonsran på Frps vakt

- Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister.

Svært beklagelig situasjon



Det var onsdag forrige uke at Forbrukerrådet gikk ut og advarte alle pensjonskundene til Silver om krisen i selskapet, og anbefalte dem om å flytte pengene før midnatt.

Bakgrunnen er at Finansdepartementet samme dag avslo Silvers søknad om utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene.

Lederen av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), karakteriserer situasjonen som har oppstått som svært beklagelig.

- Jeg har behov for å se mer nøye på den informasjonen som vi fikk i går, sammenholdt med det Silver selv sier, sier Syversen til Nettavisen.