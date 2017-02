Siterte Martin Luther Kings enke – ble straffet med munnkurv i Senatet

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): USAs politiske landskap flytter seg stadig ut i ukjent terreng. Tirsdag ble Betsy DeVos bekreftet som utdanningsminister etter at en avstemning for første gang i landets historie måtte avgjøres av visepresidenten.

Natt til onsdag, norsk tid, kom enda en uvanlig hendelse i amerikansk politikk, da Senatet tok i bruk «regel 19», trolig for første gang siden 1979 og muligens bare for andre gang noensinne.

Senator Elizabeth Warren (D, Massachusetts) kritiserte senator Jeff Sessions, som er nominert til justisminister av president Donald Trump. Fra talerstolen siterte Warren enken til Martin Luther King, som i et brev i 1986 motsatte seg at Sessions skulle bli utnevnt til dommer fordi han var rasist.

«Mr. Sessions har benyttet den enorme makten hans kontor har til å motarbeide den frie retten til å stemme for svarte innbyggere i det distriktet som han nå ønsker å bli dommer over», skrev Coretta Scott King ifølge Politico i brevet som Warren siterte fra.

Dette fikk majoritetsleder Mitch McConnell (R, Kentucky) til å reagere. Han mente at Warren «påklagde motivene og oppførselen til vår kollega fra Alabama», og deretter stemte Senatet langs partilinjene og ga henne munnkurv gjennom regel 19.

ELIZABETH WARREN viser fram sitatene hun leste opp i Senatet.

I OSLO: Coretta Scott King og ektemannen Martin Luther King var i 1964 i Oslo, der han mottok Nobels fredspris.

Denne regelen slår fast at senatorer «verken direkte eller indirekte, med noen form for ord, kan beskylde en annen senator eller andre senatorer for oppførsel eller motiver som er upassende for en senator», ifølge The Washington Post.

Nå får ikke Warren lenger innta talerstolen før Sessions høring og avstemning er over.

På Twitter startet umiddelbart hashtagen #LetLizSpeak å trende, mens videoer av Warrens opplesning av brevet ble delt flittig på Facebook.

Og i ettertid har minst fire andre politikere fra det demokratiske partiet lest opp det samme avsnittet i Senatet, melder Politico.