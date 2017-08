Siv Jensen (Frp) fnyser av nazi-stempel fra Bjørnar Moxnes

Frp foreslår å sende asylsøkere til lukkede mottak. Rødt sammenlikner det med okkupasjonen av Norge.

Bjørnar Moxnes brukte storslegga da han fredag morgen hamret løs på Siv Jensen og Fremskrittspartiet i Politisk valgkvarter på NRK.

Han dro linjene til nazistenes okkupasjon da han kommenterte forslaget fra Sylvi Listhaug om å sende asylsøkere til lukkede mottak.

Les mer: Listhaug vil øke bruken av lukkede mottak

– Det er legitimt å mene at de som har fått avslag skal ut raskest mulig, men dette er noe ganske annet. Dette er å gå inn for kollektiv pågripelse og fengsling av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe. Det er noe vi først og fremst kjenner igjen fra da Norge var okkupert for rundt 60 år siden. Vi skal ikke tilbake til den situasjonen, sa Moxnes.

Partileder Siv Jensen fnyser av sammenligningen.

– Bjørnar Moxnes må gjerne komme med sånne slag under beltestedet. Jeg har forsøkt å si at dette handler om å trygge sikkerheten til våre borgere, svarte Frp-lederen ifølge NRK.



– Også Frp er svært opptatt av menneskerettigheter, men husk at mange av de internasjonale konvensjonene er laget i en annen tid. Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-lederen i debatten.

– Norge må tørre å utfordre internasjonale konvensjoner, uten at det betyr at vi skal bryte dem. Som nasjon skal vi ha rett til å trygge borgerne våre mot farer. Det er ikke veldig radikalt å si at mennesker vi ikke aner hvem er skal, folk vi ikke aner noe om bakgrunnen til, de vil vi ha kontroll på, sa Jensen.

- Drar nazikortet ved første anledning

Sammenligningen får også Sylvi Listhaug til å reagere:

- Kommunistpartiet Rødt og venstresiden drar selvsagt nazikortet ved første anledning. Hvilken løsning har disse partiene på sikkerhetsutfordringen ukjent identitet representerer? Absolutt ingen! De bruker store ord mot FrP for å skjule egen maktesløshet. Asylsøkere bør være under kontroll til vi kjenner deres identitet og etter at de har fått avslag. Norge må sette tryggheten til befolkningen i første rekke! skriver hun på Facebook.

- Frp stryker på testen

Moxnes fortsetter debatten på sin Facebook-side i timene etter debatten på NRK.

- Frp vil fengsle mennesker fordi de tilhører en gruppe. Ikke fordi de er kriminelle, men fordi de er asylsøkere med avslag på søknaden sin.

- Hvis vi skal begynne å dele folk inn i grupper og behandle dem som om de er terrorister inntil det motsatte er bevist, burde vi etter 22. juli sperret inne alle tidligere Frp-medlemmer, siden terroristen hadde vært Frp-medlem.

- Det gjorde vi selvsagt ikke, fordi vi er et samfunn bygget på viktige frihetsverdier. Et samfunn som beskytter enkeltindividet mot kollektiv avstraffelse, et samfunn hvor alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Det tror jeg de aller, aller fleste av oss er veldig glad for.

- Og det er nettopp i møte med terror at disse verdiene blir testet, og på den testen stryker Frp. Å møte terror med kollektiv avstraffelse er et svik mot det vi lovte hverandre etter 22. juli, nemlig å møte terror med mer demokrati og mer åpenhet, uten å være naive, skriver Moxnes på Facebook.

Her kan du se møtet mellom Siv Jensen og Bjørnar Moxnes på NRK.

Vil ha kontroll

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har foreslått at asylsøkere som kommer til Norge uten avklart ID eller identitetspapirer, skal i lukkede mottak inntil identiteten er avklart.

– Vi skal ha kontroll med hvem som befinner seg i landet vårt, sa Listhaug til NRK torsdag.

I tillegg vil Listhaug sette alle som får avslag på asylsøknaden, i lukkede mottak om de ikke reiser tilbake til hjemlandet frivillig.

– Folk flest er bekymret, og det forstår jeg godt. Det er snakk om terrorister som både tar sitt eget liv og andres. De har ingen respekt for våre lover, regler og verdier. De må bekjempes, sa Listhaug.

Ved utgangen av forrige uke bodde det vel 8.300 personer på norske asylmottak. Omkring 1.600 av disse, én av fem, har fått endelig avslag på asylsøknaden og har utreiseplikt. Omkring 1.200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

Lik asylpolitikk fra Ap

Ap-nestleder Trond Giske mener problemet med forslaget ikke er at asylsøkere med avslag skal på lukkede mottak, men at innvandringsministeren blander asylsøkerproblematikken sammen med spørsmålet om terrorbekjempelse.

– Det er muligheter for å sette asylsøkere på lukkede mottak i dag, etter 48-timersregelen for eksempel, eller om man har begrunnet mistanke om at de vil unndra seg hjemsendelse, sa Giske, som mener Listhaug med sitt utspill antyder at alle asylsøkere per definisjon er mistenkt for terror.

På spørsmål bedyrer imidlertid Giske at asylpolitikken til en eventuell Arbeiderparti-regjering vil bli den samme som Frp og Høyrer fører dag.

– Den blir omtrent som nå. Det er jo Arbeiderpartiet som i et bredt forlik i Stortinget har vært med på å vedta politikken som føres i dag, sa Giske.

