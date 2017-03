ANNONSE

Saken blir oppdatert.

Regjeringen legger fredag ettermiddag frem en ny perspektivmelding, fire år siden sist.

Den belyser de viktigste utfordringene velferdssamfunnet og norsk økonomi står overfor de neste tiårene.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til Dagbladet at den viser at flere blant innvandrerbefolkningen enn i resten av befolkningen, har lav inntekt over tid.

- Andelen fattige innvandrere har økt kraftig

- Perspektivmeldingen viser at høy innvandring betyr større ulikhet i samfunnet vårt. Her i Norge har de aller fleste alle fått ta del i velferdsveksten, vi har små forskjeller. Men siden 2005 har innvandringen og andelen fattige innvandrere økt kraftig, sier hun til avisen.

De utgjør en gruppe hvor færre er i jobb enn gjennomsnittet.

- Over tid blir belastningen på samfunnet for stor dersom innvandrerne faller fra og blir liggende i bunnen av inntektsstatistikken. Når perspektivmeldingen viser at innvandring bidrar til økt ulikhet, betyr det at vi ikke har lykkes godt nok med å få innvandrere til å bidra til samfunnet vårt. En kontrollert innvandring er også nøkkelen til vellykket integrering, ifølge Jensen.

Brochmann: - Økte skatter eller kutt i velferden



For to måneder siden fikk vi rapporten fra Brochmann-utvalget II, som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

I kapitlet om samfunnsøkonomiske konsekvenser og fordeler og ulemper for Norge, konkluderte utvalget med at:

- De som trolig har klarest fordel av innvandring, er innvandrerne selv.

«Den eksisterende befolkningen kan isolert sett oppleve økt skattebyrde eller redusert offentlig velferdstilbud dersom innvandrerne i større grad enn norskfødte forsørges av det offentlige,» heter det.