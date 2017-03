Siv Jensen advarer Ap, Sp og SV

ANNONSE

Et knapt halvår før valget, legger regjeringen frem perspektivmeldingen, fire år siden sist.

Den belyser de viktigste utfordringene velferdssamfunnet og norsk økonomi står overfor de neste tiårene. Ja, helt til 2060.

- Reformer blir enda viktigere

Sjefen for pengesekken, finansminister Siv Jensen (Frp), sier til Nettavisen at de gode tider hvor Norge kunne surfe av gårde er forbi.

- Vi er i en situasjon hvor Norge blir mer likt andre land økonomisk og hvor reformene blir desto viktigere.

- Hva er viktig å få frem i perspektivmeldingen?

- Målet vårt er enkelt: Få maks ut av skattebetalernes penger til felles goder. Vi må få mer velferd ut av hver krone vi putter inn, sier Jensen - og mener regjeringen er godt i gang.

- Reformene - især skatte-, kommune-, sykehus- og politi- og nye veier - skal nettopp trygge vår felles velferd. Og vi har flere reformer på gang, sier hun.

- Hvordan ser du på motviljen - fra politikere og folk - i møte med reformene?

Advarer Ap, Sp og SV

- Både Ap, Sp og SV har signalisert at de sette seg på bakbena og reversere flere av disse reformene hvis de kommer til makten. Det vil jeg advare mot, det siste vi trenger er perspektivløse politikere, mener hun.

- Dessuten; her bør de lytte til sine egne. Ta for eksempel kommunereformen; flere Ap-politikere ønsker jo å samle kreftene for å bli mer robuste. Hvorfor lytter ikke politikerne til dem?

- Ser du med optimisme på fremtiden, finansminister?

- Ja, det er mye å glede seg over, og vi har mange muligheter til å utnytte de verdier vi har i samfunnet. Men - vi må skape nye arbeidsplasser og få flere i jobb, skal vi lykkes.

- Du nevner overfor Dagbladet at flere innvandrere må i jobb skal vi sikre landets velferd. Hva foreslår regjeringen konkret?

- Det må vi komme tilbake til fredag, sier hun.

