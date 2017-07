Siv Jensen har fått inn 11.000 kroner i frivillig skatt

Få nordmenn villig til å betale mer skatt.

Nettavisen kunne i april presentere nyheten om at regjeringen ville lage en ny løsning for innbetaling av frivillig skatt. Ordningen ble publisert på Skatteetatens hjemmesider den 29. juni.

Så langt har interessen for å betale ekstra skatt vært laber. Skatteetaten har mottatt innbetalinger på rundt 11.000 kroner. Det viser tall Nettavisen har hentet inn fra Skattedirektoratet.

Direktoratet kan ikke opplyse om hvem som har betalt og beløp. Den informasjonen er taushetsbelagt.

Det var Finansdepartementet med finansminister Siv Jensen i spissen, som ba Skattetetaten etablere en ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt.

Løsningen gir personer mulighet til å betale mer skatt, selv om det ikke foreligger et skattekrav mot dem.

– Pinlig



Finanspolitisk rådgiver Harald Jacobsen i Arbeiderpartiet har tidligere uttalt seg kritisk om løsningen. 11.000 kroner har ikke fått ham til å skifte mening.

Ifølge ham har det kostet Finansdepartementet rundt 50.000 kroner å etablere den frivillige skatteordningen.

– Så da er det fortsatt 39.000 kroner igjen før denne ordningen går i null. Hvis de ikke har større forventninger, så fremstår dette som en valgkamp-jippo. Det er mest bare pinlig, sier han til Nettavisen.

IKKE IMPONERT OVER SKATTEORDNING: Harald Jacobsen er finansrådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Jacobsen påpeker at statsbudsjettet i år er på 1300 milliarder.

– Så foreløpig har denne ordningen dekket inn 0,00000085 prosent av statsbudsjettet. Det er et stykke igjen, sier Jacobsen i Arbeiderpartiet.

Har ikke store forventninger



Under startskuddet for Arbeiderpartiets landsmøte i vår, sa partileder Jonas Gahr Støre at det er urimelig at folk med hans økonomi får skattelette. Støre kom med uttalelsen som et utspill mot blåblå skattekutt.

Regjeringen svarte med å etablere den frivillige skatteordningen.

Da Nettavisen spurte partiledelsen i Arbeiderpartiet under landsmøtet i april, fikk den en heller kjøling mottagelse.

Les mer: Støre og Ap-ledelsen vil ikke betale ekstra frivillig skatt

Finansminister Siv Jensen innrømmer at de ikke forventer stor pågang på den frivillige ordningen.

– Vi har ikke tallfestet noen forventning til hvor mye folk er villig til å betale inn utover det skattebeløpet de er pålagt, men vi tror ikke det kommer til å summere seg opp til veldig høye beløp, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i en E-post til Nettavisen.

– Det viktige for oss har vært å etablere en ordning slik at de som ønsker å betale frivillig til staten, kan gjøre det på en enkel og grei måte. Valgfrihet er bra, fortsetter finansministeren.

Hva synes du om den frivillige skatteordningen? Si din mening i kommentarfeltet!