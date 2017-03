Siv Jensen: Ikke bekymret for amerikansk proteksjonisme - ennå

ANNONSE

Helgens G20-møte i Baden-Baden i Tyskland ga et klart signal om hva Donald Trumps "Amerika først"-politikk kan bety for resten av verden.

Blant annet tar ikke slutterklæringen fra G20-landenes finansministre til orde for å motstå alle former for handelsproteksjonisme, slik G20 har for vane. Heller ikke kampen mot klimaendringer ble nevnt.

Slutterklæring regnes dermed en stor seier for USAs president Donald Trump, som har inntatt en proteksjonistisk holdning og uttrykt sterk misnøye med frihandelsavtaler.

Finansminsiter Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen erkjenner at amerikansk proteksjonisme ikke er bra for Norge.

– Vi er en liten, men åpen økonomi. Det er viktig at vi har gode handelsavtaler som sikrer oss gode markeder der ute, sier finansministeren.

Men enn så lenge er hun optimist.

– Dette er vanskelige spørsmål, men vi ble enige om å jobbe videre med dette fram mot G20-toppmøtet i München i midten av juli. Det er prematurt å spekulere i hva som blir utfallet, vi må bare avvente, sier hun til NTB.

– Vi må ha forståelse for at det er en helt ny amerikansk administrasjon. De trenger litt tid til å få ting på plass, sier hun.

Norge er i år invitert som "gjesteland" til G20 og får delta på alle møter gjennom hele året.

G20-landene omfatter to tredeler av verdens befolkning, 85 prosent av verdens økonomiske produksjon og 80 prosent av den globale handelen. Slutterklæringen fra finansministermøtet er ikke bindende, men legger føringer for global økonomi- og finanspolitikk.