Siv Jensen: Vil regne på effektene av innvandring

Siv Jensen har ifølge Dagens Næringsliv (DN) fått Finansdepartementets skarpeste hoder til å regne på konsekvensene av innvandring.

Dette blir er at hovedtemaene i Perspektivmeldingen - for aller første gang. Den legges frem i mars.

- Sammensetningen av befolkningen og innbyggernes relasjon til arbeidsmarkedet har veldig stor betydning for hvordan norsk økonomi kommer til å utvikle seg, sier hun - og vektlegger særlig betydningen dette får for velferdsstaten.

Finansministeren sier det er avgjørende at regjeringen og de politiske partiene tør å gå i dybden på disse spørsmålene - og frykter ikke at kostnadsfokuset vil stigmatisere innvandrere.

- Nei, vi kommer også til å peke på at noen grupper innvandrere integrerer seg raskt og kommer seg i jobb, mens andre ikke gjør det. Vi må finne ut hvorfor det skjer, om det er spesielle trekk ved Norge eller våre ordninger, sier hun til DN.

Like før jul ble det klart at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal lage en rapport med kriminalstatistikk som viser landbakgrunn.

- Vi har lykkes i vår kamp med å få bedre statistikkgrunnlag, og debatt. Vi må tørre å ta debatten uansett hvor ubehagelig den er, sa Frps parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, til Nettavisen 9. desember.

Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik.

Frp og SSB har i flere måneder kranglet om det skal lages en rapport som inneholder kriminalstatistikk, med oversikt over landbakgrunn til kriminelle.

Mot slutten av 2017

Frp er glad for å slippe å betale over 200.000 kroner for rapporten, men Nesvik synes det er trist at det satt så langt inne å få gjennomslag:

- Denne statistikken trenger vi for å gjøre en god jobb både politisk og med integrering av innvandrere som kommer til Norge.

Det er foreløpig planlagt at rapportene, som har fått navnene «Kriminalitet blant innvandrere i Norge» og «Botid og kriminalitet blant innvandrere i Norge», publiseres mot slutten av 2017.