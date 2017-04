Sjeføkonom: - Næringsministeren og finansministeren har trolig ikke snakket godt nok sammen

ANNONSE

Regjeringen kom med både en industrimelding (første gang siden 1981) og perspektivmelding forrige uke.

- Det som fikk mest fokus i industrimeldingen (for uten at den ble først lansert for pressen før den ble presentert for stortinget), var den såkalte SMB-rabatten, skriver sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest i en kommentar mandag morgen.

SMB-rabatten en særskilt kapitalkravsrabatt for utlån fra banker til små og mellomstore bedrifter. Banker får en rabatt på kapitalkravet på ca 24 prosent på utlån under 14 millioner kroner og 15 prosent på utlån over 14 millioner. Denne rabatten innføres i Norge når EU-forordningen som omhandler denne rabatten er tatt inn i EØS-avtalen.

Les: Venstre vil kutte i sykelønna

- Sånn sett er ikke dette noe nyhet fra industrimeldingen, men fikk fornyet oppmerksomhet på torsdag som var av næringsministeren. Problemet er bare at denne SMB-rabatten vil ikke ha noen effekt på de fleste store norske banker. De store bankene er fortsatt bundet av en kapitalmessige overgangsregelen kalt Basel 1, som setter klare begrensninger på beregning av bankenes risikovekter. Trolig har ikke næringsministeren og finansministeren snakket godt nok sammen, skriver Gudmundsson.

Basel 1-gulvet må fjernes for at SMB-rabatten skal få effekt

Han mener likevel SMB-rabatten kan være et hensiktsmessig grep i denne omstillingsfasen norsk økonomi er inni nå.

- Det er klart behov for å øke investeringen i fastlandsbedriftene. Men for at SMB-rabatten skal få effekt, må myndighetene fjerne Basel 1 gulvet.

Les: Disse grafene viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen

Perspektivmeldingen: Regnestykket går ikke opp

Landets inntekter går ned som følge av lavere oljepris. Oljefondets avkastning er ikke lenger ventet å være 4 prosent, men 3 prosent som følge av lavere global vekstutsikter.

- Vi blir flere eldre i forhold til antall sysselsatte og vi ser en økende grad av proteksjonisme. For å kunne finansiere det økende antall eldre, foreslår regjeringen en rekke «løsninger». Trolig må skattenivået økes, selv om regjeringen mener at det ikke er en farbar vei. Grunnen til at skattene kommer til å øke, er at det er det letteste tiltaket. De andre tiltakene er å øke sysselsettingen, særlige blant innvandrere og til slutt øke produktiviteten.

Les: - Innvandrermenn «koster» fire millioner kroner mer enn norskfødte menn

Gudmundsson minne rom Paul Krugmans ord: «Produktivitet er ikke alt, men på lang sikt er det nesten alt. Et lands evne til å forbedre levestandarden over tid avhenger nesten utelukkende av evnen til å øke produksjonen per arbeider.»

- Men, det også det vanskeligste å gjøre noe med. Typisk, det viktigste er alltid det vanskeligste, skriver Gudmundsson.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her