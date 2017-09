Sjeføkonom i Eika-gruppen stusser over boligpristallene

Eikas sjeføkonom tror boligprisfallet er enda større enn det siste rapporter viser.

Da Eiendom Norge presenterte boligpristallene for august var det stort sprik mellom nasjonale tall og regionale tall. Mens boligprisene nasjonalt steg 1,2 prosent fra juli til august - var det ingen av regionene som kunne vise til tilsvarende prisvekst, skriver Finansavisen mandag.

Eiendom Norge forklarer dette slik på sine hjemmesider: «Forklaringen på misforholdet mellom den nasjonale indeksen og indeksene for de regionale områdene er at de beregnes med ulike metoder og derfor ikke er sammenlignbare...»

Andreassen mener statistikken til Eiendom Norge er vanskelig å tro på.

- Jeg kritiserer ikke metoden, for den er sikkert etter læreboken, men indeksene som er resultat av metoden, er vanskelige å tro på. Årsaken til at de velger å bearbeide tallene, er vel for å lage et bedre tall enn rådata, men det hjelper ikke når resultet ikke er troverdig, sier Andreassen til Finansavisen.

I stedet for en prisoppgang på 1,2 prosent, tror han prisene falt 0,25 prosentpoeng i august. Han tror videre boligprisene vil falle med 0,5 prosent hver eneste måned frem til jul.

Eiendom Norge avviser ikke helt at Andreassen kan ha rett.

Forskningssjef Erling Røed Larsen i Eiendomsverdi (som leverer tallene til Eiendom Norge) peker imidlertid på at det er de sesongjusterte tallene som gir det beste bildet av boligprisenes utvikling.

- Hovedbildet er at prisene nominelt steg 1,2 prosent den siste måneden, og at det er ganske lite. Det viktigste tallet er derimot den sesongjusterte nasjonale nedgangen, altså en prisutvikling på minus 0,4 prosent, som ligger veldig godt plassert innefor de regionale omrdåene. Det er nærmest et kunststykke å ikke se den sammenhengen, sier Røed Larsen til Finansavisen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her