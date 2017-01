Sjeføkonom: Kroneoppturen kan være i gang

ANNONSE

Euroen handler nå ned mot 8,90 kroner.



- På tre dager har vi sett krysset drifte ned rundt 10 øre. Selv om oljeprisen kom opp litt i går er det vanskelig å få øye på noen klare drivere av kronestyrkingen, skriver sjeføkkonom i NOrdea Kjetil Olsen i en morgenrapport fredag.

Han fortsetter imidlertid:

- Men vi hadde også litt problemer med å forstå at EURNOK handlet på rundt 9,10 de første par ukene etter nyttår. Samtidig, vi har lenge hatt et syn om at kronen skal styrke seg ned mot 8,50 i løpet av 2017. Med OPEC’s kuttavtale har oljeprisen fått feste på rundt 55 dollar fatet. Norsk økonomi har snudd og risikoen for at det går skikkelig dårlig er nærmest borte. Boligmarkedet er brennhett. I tråd med dette har Norges Bank avlyst ytterlige rentekutt og rentedifferansen har kommet en god del ut. Har ferden mot 8,50 kroner per euro nå begynt?, spør Olsen.

Kronen har styrket seg relativt kraftig mot euro siden nyttår som denne grafen fra fredag 27.01 viser: