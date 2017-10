Sjeføkonom: Oljepengebruken burde ha ligget mye lavere

- Det kan bli ubehagelig hvis vi ikke har flaks lenger på finansmarkedet.

- Det er i gode tider vi bør bygge opp en buffer for dårlige tider. Regjeringen burde ha brukt muligheten til å redusere veksten i oljepengebruk mye mer, sier sjeføkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen, til Nettavisen.

Finansminister Siv Jensen legger torsdag frem statsbudsjettet for 2018. Det viser at oljepengebruken øker til rundt 230 milliarder kroner. Det er en vekst på nærmere seks milliarder kroner mot tilsvarende budsjett i fjor, og ti milliarder mot revidert statsbudsjett fra mai i år.

Veksten er betydelig mindre enn snittet de senere årene, som har vært 19 milliarder kroner.

Les også: Bruker 230 milliarder kroner fra Oljefondet

Burde ligget lavere

Som andel av oljefondet ligger likevel oljepengebruken på 2,9 prosent, det samme som i de foregående årene. Andreassen, som er en av Norges fremste makroøkonomer, mener imidlertid at andelen burde være mye lavere enn 2,9 prosent.

Les også: Siv Jensen øker oljepengebruken med ti milliarder

- Oljepengebruken burde ha ligget lavere. Når økonomien vokser såpass bra, burde vi i en normal situasjon ligge langt ned på to-tallet. Det hadde vært en god anledning til å ikke øke uttaket, sier Andreassen.

Maks flaks

Oljefondet har økt kraftig den siste tiden. Den har vært drevet av god utvikling i de globale aksjemarkedene, kombinert med en svak norsk krone, noe som gjør at verdier i utlandet øker relativt i verdi. Maks flaks med andre ord.

Les også: Følg statsbudsjettet live

- Ledigheten faller, veksten er sterk og likevel ligger vi så nær treprosentreglen etter oljefondet har steget i verdi. Vi bør ikke være trygge på at oljefondet skal ligge så høyt i tiden fremover. Det kan bli ubehagelig hvis vi ikke har flaks lenger på finansmarkedet, sier Andreassen.

Han understreker at en det er normalt med noe vekst i oljepengebruken, ettersom prisøkningen og en voksende BNP betyr at nominell nullvekst er det samme som en ganske kraftig innstramming.

- Men de burde ha redusert veksten. Når vi har hatt så god avkastning på oljefondet, burde vi ligge lavere, sier han.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er på sin side langt mer positiv til budsjettet.

- En budsjettimpuls på 0,1 prosent er i tråd med det jeg ønsket i forkant. Det er bra for at situasjonen er en annen enn den var for noen år siden. Veksten i økonomien ligger over den langsiktige trenden og den langsiktige utviklingen i statsfinansene tilsier at man ikke har råd til å fortsette slik man har gjort de senere årene, sier Dørum til Nettavisen.

Mest sett siste uken