Sjekk hvor mange som lever på Nav i din kommune

21 prosent - én av fem - av den norske befolkningen i arbeidsfør alder mottok en ytelse til livsopphold til enhver tid i 2016.

Det er store forskjeller fra fylke til fylke og fra kommune til kommune.

Nettavisen har lagt ferske Nav-tall for ytelser til livsopphold inn i en søkbar tabell. Her kan du skrive inn kommunenavn og se hvor mye det ble utbetalt per mottaker i 2016, hvor mange som i snitt fikk livsoppholdsytelser per måned og hvor stor andel dette utgjør av befolkningen i arbeidsfør alder i kommunen. Tabellen kan også sorteres på de ulike kategoriene.

Se søkbar tabell her: Ytelser til livsopphold fra Nav - kommunetall.

Øverst på lista med høyest andel trygdemottakere i arbeidsfør alder kommer Ballangen, Dyrøy, Hasvik, Lavangen, Verran, Gjerstad, Søndre Land, Bø, Øksnes, Våler. Bergverkskommunen Ballangen - 43 kilometer sør for Narvik - stiller i en klasse for seg en andel på 39,1 prosent.

- Det er lite hyggelig at så mange går på Nav i kommunen vår. Vi ønsker å jobbe oss ut av det, uttalte Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen, til Nettavisen da Nav-tallene ble presentert tirsdag.

I den andre enden av skalaen finner vi Bærum, Bykle, Hemsedal, Sogndal, Asker, Tolga, Oslo, Aurland, Oppegård og Kvitsøy. I Bærum går bare 12,4 prosent av innbyggerne på de nevnte Nav-ytelsene.

Snittet for landet som helhet er 21 prosent.

Totalt betalte Nav ut nærmere 174 millarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge i 2016. Samlet for alle ytelser (livsoppholdsytelser, barn og familie, pensjoner og øvrig) utbetalte NAV i alt 418 milliarder kroner til personer i 2016. Dette var en økning på 4 prosent fra året før. I tillegg utbetaler NAV-kontorene kommunale stønader som sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.

