Sju prosent av voksne amerikanere tror sjokolademelk kommer fra brune kuer

Vestlige mennesker anklages stadig for å ha fjernet seg for langt fra naturen, og det er kanskje noe i det.

Britiske barn tror, ifølge en undersøkelse fra 2013 med drøye 27.500 respondenter, at ost er laget av planter, at fiskepinner er laget av kylling eller gris og at poteter vokser på trær.

Nå viser en undersøkelse at så mange som 7 prosent av amerikanske voksne tror at sjokolademelk – ja det kommer fra de brune kuene. Det skriver Washington Post.

Det er bransjeorganisasjonen The Innovation center for US Dairy som har foretatt undersøkelsen, som ble gjort i april i år. Det skal sies at bare 1000 amerikanere ble spurt, og dermed kan ikke undersøkelsen sies å være representativ nok. Men det er likevel tankevekkende – og forskerne selv trodde på forhånd at tallet ville være høyere.

Kanskje ikke så rart: I en undersøkelse på 1990-tallet, var det så mange som 20 prosent som ikke visste at hamburgeren er laget av ku-kjøtt. Blant skolebarn i California, var tallet 40 prosent. De visste heller ikke at sylteagurk er agurk, eller at salat og løk er fra planteriket. 30 prosent visste ikke at ost er laget av melk.

Så mange som 48 prosent sa seg da også usikre på hvorvidt sjokolademelk kommer direkte fra kua, eller ikke.

Det var i hovedsak byfolk som var usikre på sjokolademelkens opphav.

- Nå er det slik at vi går til butikken når vi skal få tak i mat. Det er ikke noe sted i vårt utdannelsessystem der barn lærer hvor maten i virkeligheten kommer fra, sier Cecily Upton, i den uavhengige organisasjonen FoodCorps.

